Diego Manicero: "Un triunfo ante Alianza Lima nos alejaría por completo del descenso"

Universitario cada vez está más lejos de la zona de descenso pero en el plantel saben que el objetivo todavía no está cumplido. Por eso, Diego Manicero cree que el clásico de este sábado ante Alianza Lima en Matute aparece como la oportunidad perfecta para lograr la tarea de asegurar la permanencia en primera división.

"Todavía no hemos visto videos de Alianza Lima, pero obviamente ya sabemos cómo juegan, tienen grandes jugadores que, si nos los presionas o marcas, te hacen daño. Nuestro objetivo es hacer lo que sabemos, lo que venimos mostrando. Un triunfo unos alejaría por completo del descenso", indicó Manicero.

En la tabla Acumulada, Universitario suma 51 puntos y se ubica en el puesto 9. Más cerca de la clasificación a la Copa Sudamericana -a 5 puntos de UTC- que la zona roja de la tabla. Manicero cree que ha sido vital el apoyo del hincha merengue, que ha llenado las tribunas en los últimos partidos del equipo de Nicolás Córdova.

"El objetivo que no podemos olvidar es la permanencia. Después, puedes mirar el resto. En mi caso particular, el apoyo que hemos tenido me servido mucho. El apoyo de la gente es fundamental, lo necesitábamos; personalmente, aunque creo que hablo por todos mis compañeros, estamos agradecidos".

Manicero ingresó en el complemento en el triunfo de Universitario sobre Sporting Cristal, con lo que los merengues han sumado cinco triunfos en seis partidos consecutivos. 16 puntos de 18 posibles hablan de su buen momento en el Torneo Clausura.