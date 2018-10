La quinta sinfonía

Hay vida sin Lionel Messi. Hay goles, hay fútbol, hay show, también felicidad. Hay cinco goles y un Barcelona que brilla con luz propia ante un Real Madrid en decadencia, humillado. Una mano que se agita en tono de burla, las del rival que se tapan la cara. En el Camp Nou, hubo espectáculo y una quinta sinfonía sin el director de orquesta, lesionado viendo desde el palco pero nadie dejó de estar afinado. Sin el general, era el momento que otros tomen el liderato y Luis Suárez, con un ‘hattrick’ y empuje tuvo los galones para guiar una tarde para el recuerdo.

Julen Lopetegui llegaba con su última vida –si es que fuera un gato–, con la guillotina sobre el cuello y la presión de un clásico como salvavidas. Los merengues llegaban de ganar con dudas en la Champions y antes de eso estuvieron 5 fechas sin poder ganar. Después de un primer tiempo depresivo, sin reacción, en el complemento hubo rebeldía por algunos minutos y estuvieron cerca del empate pero terminaron goleados y golpeados. En las próximas horas seguro firmará su salida y ya se habla de que Antonio Conte podría tomar su puesto.

Pero en eso no pensaba el Barcelona que tenía como reto mantener el nivel sin Messi. La diferencia con el Madrid, que sigue añorando a Cristiano Ronaldo, es que los catalanes mantienen un estilo de juego y que suman variantes en ataque. Sergio Busquets sigue siendo el equilibrio en el mediocampo y sabe manejar los tiempos a la perfección, mientras que Jordi Alba acelera su regreso a la selección española como lo hace por la banda izquierda. De sus pies nació el primer gol, tras un lujo de Rakitic y un centro al corazón del área que encontró a Coutinho. El Camp Nou empezaba a ser una fiesta.

Arthur y Rafinha también funcionaban en el sistema, dejando corriendo a los merengues, confundidos y que solo encontraron en dos tiros aislados de Bale y Marcelo un poco de consuelo. Defensivamente endebles, cada ataque blaugrana era un terremoto inminente. Un centro a Suárez termina en penal luego de que el VAR confirme la falta de Varane. El ‘Pistolero’ apuntó y no falló. La bala al ángulo para aumentar la ventaja y el olor a goleada ya se sentía.

Pero el segundo tiempo aparecía como un milagro para el Madrid ante la rebeldía tras un café cargado de Lopetegui y el ingreso de Lucas Vásquez. Justo él desborda por derecha, manda un centro que encuentra a Marcelo –Pichichi del quipo, lo que demuestra el ataque errático– para darle esperanza a un equipo que parecía sentenciado. Entonces Luka Modric estrella un tiro en el palo –aunque The Best no apareció más–, Sergio Ramos y Benzema fallan de cabeza. Lo que parecía goleada ahora apuntaba a empate pero otra variante cambió todo. Ingresó Semedo y Sergi Roberto pasó al mediocampo del Barcelona para ganar posesión. Un centro suyo fue conectado por Suárez con la cabeza para hacer volar a Courtois para la foto. Golazo y el Madrid se derrumbó como un castillo de naipes.

En cenizas, el Barza se encargó de soplarlas y que no quede nada. Un ‘blooper’ de Sergio Ramos –muestra del mal momento defensivo– termina en otra copia de la sociedad Sergi Roberto y Suárez que el ‘Pistolero’ cierra con un lujo, un fino toque. Ya entregados, un desborde de Dembelé encuentra solo a Arturo Vidal para completar la quinta sinfonía. 5-1 y una mano que despide a Lopetegui, que todos sindican como responsable olvidando que el que dejó ir a Cristiano es Florentino Pérez. El Madrid en crisis, ahora más cerca del descenso (6 puntos) que del líder Barcelona (a 7 unidades). cambiará seguramente de DT, mientras que en suelo catalán extrañaron a Messi, su Gaudí futbolístico, pero saben que tienen otros artistas.❧

En cifras

9

goles en 11 enfrentamientos ante el Real Madrid ha marcado Luis Suárez.

2015

era la última vez que ganó el Barcelona a los merengues en el Camp Nou.

Lopetegui sería cesado hoy y en su lugar llegará Antonio Conte

Parece que la decisión ya está tomada. Hoy hay Junta Directiva en el Real Madrid para analizar la situación del técnico Julen Lopetegui, aunque su suerte parece echada tras la goleada 5-1 en el clásico ante el Barcelona. Florentino Pérez, presidente del club merengue, incluso no bajó a los vestuarios tras el partido como lo hace usualmente, lo que ya sería una señal. Por ello, hoy mismo le comunicarían que fue cesado del cargo y el miércoles, ante el Melilla, por la Copa del Rey, el DT sería el argentino Santiago Solari.

En unos días llegaría el italiano Antonio Conte para hacerse cargo del equipo. Aparece como la primera opción después de desligarse del Chelsea inglés, club con el que salió campeón de la Premier League.

Ernesto Valverde

DT del Barcelona

“Sé que estos partidos se recuerdan. El factor emocional es importante si ganas un clásico así, pero vamos a mantener los pies en el suelo”.

Sergio Ramos

Defensa del Real Madrid

“Era un partido clave y nos condena el resultado. Estamos a muerte con el entrenador. Las decisiones se toman arriba. Nos toca estar unidos y reflexionar”.