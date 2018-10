La ‘U’ busca alargar su racha ante Boys

Dos historias distintas pero con un mismo objetivo: salvar la categoría. Sport Boys recibe a Universitario,en el Estadio Nacional a la 8:00 p.m., válido por la décima fecha del torneo Clausura. Los cremas suman cuatro victorias consecutivas y se ubican en la undécima posición del acumulado con 47 puntos, pero a pesar de estos números, los merengues aún no están salvados del descenso. El técnico Nicolás Córdova no contará para este duelo con Arquímedes Figuera y Alberto Quintero, quienes se encuentran recuperándose de dolencias musculares. La principal novedad, es el regreso al once inicial de Alberto Rodríguez, mientras que Germán Denis será el ‘9’.

Por su parte, la ‘Misilera’ está a un punto de Sport Rosario –decimoquinto en la tabla acumulada– por tal motivo está en la obligación de ganar. El DT argentino Manuel Fernández repetirá al equipo que perdió ante la San Martín. Kevin Ortega será el réferi.❧