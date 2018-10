Juventus vs Empoli EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la fecha 10 de la Serie A

Juventus vs Empoli EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Serie A Pass: cara a cara este sábado en el Estadio 'Carlo Castellani' por la fecha 10 de la Serie A italiana. Este cotejo comenzará a las 11:00 a.m. (hora peruana) y podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepública.pe.

Juventus vs Empoli: A mantener la punta

Juventus de Turín regresa a la escena por Serie A este sábado frente a su similar del Empoli, unos días después de su victoria por la mínima en 'Old Trafford' por Champions League frente al Manchester United.

La 'Vecchia Signora', en busca de un octavo 'Scudetto' consecutivo, aspira en aumentar su ventaja al frente de la clasificación frente al Empoli; club que ha tenido dificultades al inicio de la campaña.

Juventus cuenta con cuatro puntos más que el Nápoli. Después de una racha de ocho triunfos consecutivos, su empate a uno ante el Genoa, la semana pasada, supuso su primer traspié de la temporada 2018-19.

Para este duelo, su entrenador, Massimiliano Allegri, podría realizar algunas rotaciones después del partido del pasado martes en el 'Teatro de los Sueños' ante el Manchester United; eso sí, su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, estará presente desde el inicio.

"Cristiano Ronaldo no necesita descansar. Está en buena forma. Ahora él está bien y lo consideraremos más adelante si necesita descansar”, señaló el técnico de la Juventus sobre el popular 'Comandante' en la previa del partido ante el Empoli.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Serie A, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

¿Preparados para el partido de mañana? Tres ⚽️💥 del último duelo en el Castellani #PitchView. pic.twitter.com/n7G4hb9ofV — JuventusFC (@juventusfces) October 26, 2018

Sono 2⃣3⃣ gli azzurri convocati da mister Andreazzoli per la sfida con la Juventus, in programma domani alle 18.00 al Castellani pic.twitter.com/3Uz4kbXhDh — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) October 26, 2018

Horarios para ver el Juventus vs Empoli EN VIVO ONLINE por la Serie A

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

México - 11:00 a.m.

Panamá - 11:00 a.m.

Guatemala - 10:00 a.m.

Honduras - 10:00 a.m.

Nicaragua - 10:00 a.m.

Costa Rica - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Puerto Rico - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

Italia - 6:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Serie A Pass

