Tatiana Calderón la primera latinoamericana que correrá en la Fórmula 1

Hay que seguir soñando y creyendo. La pilota colombiana Tatiana Calderón será la primera latinoamericana que participará en la Fórmula 1, un registro histórico que demuestra que debemos de pelear por nuestras metas.

Tras estar dos años en la reserva de Alfa-Romeo Sauber, la joven de 25 años de edad podrá cumplir uno de sus más grandes sueños, subirse en una monoplaza y competir en el Sauber C37.

“Los sueños SÍ se hacen realidad! La próxima semana manejaré por primera vez un @F1 en México! , indicó la competidora en sus redes sociales.

En el 2015, la británica Susie Wolff realizó entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña a bordo de un Williams. Tres años después, Tatiana participará en el test que se desarrollará el próximo martes, una vez concluido el Gran Premio de México y antes de embarcar rumbo a Brasil para el penúltimo Gran Premio de la temporada.

