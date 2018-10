Alianza Lima: ¿Rinaldo Cruzado criticó a Pablo Bengoechea?

Alianza Lima ha complicado sus posibilidades de pelear por el Torneo Clausura tras perder ante Melgar y quedar a ocho puntos de los rojinegros. Pero eso no es lo único que preocupa a los hinchas del cuadro blanquiazul sino también el estilo de juego que se aleja a lo que dicta su historia.

Rinaldo Cruzado fue consultado sobre este tema y dejó entrever una critica a Pablo Bengoechea, el técnico de Alianza Lima. "Lo de la forma de juego no se habló recién este año, sino desde que llegó Pablo. En esta instancia se habla más de eso pero nosotros hacemos lo que el técnico nos pide. Respetamos e intentamos plasmar su idea, por más que los hinchas pidan otra cosa. Somos un grupo que trata de asimilar lo que él quiere porque es el entrenador de Alianza hoy por hoy. La creencia del grupo y de mi parte siempre está ahí, no pensamos en lo que las demás personas quieren".

El volante blanquiazul falló un penal ante Melgar, lo que pudo significar el empate pero Cruzado espera dar vuelta a la página rápido y dar el ejemplo. "Tengo que demostrar que sigo fuerte porque soy el capitán, ya me tengo que olvidar del penal fallado. Yo soy una persona de no caerse ante las críticas, me han criticado toda mi carrera y sigo de pie. Tengo las mismas ganas e ilusión de poder seguir demostrando lo que puedo dar", señaló el mediocampista de 34 años.

Cruzado será titular mañana ante UTC en el estadio Cristo El Señor por la fecha 9 del Torneo Clausura. Un triunfo ayudaría a Alianza Lima a subir en la tabla Acumulada, donde pelea por un cupo a un torneo internacional.