Barcelona vs Inter EN VIVO vía ESPN: sin Messi por la Champions League

VER EN VIVO Barcelona vs Inter de Milán por el Grupo B de la Champions League 2018/19. Duelo entre 'azulgranas' y 'nerazzurri' se jugará este miércoles 23 de octubre (2:00 p.m. - hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN / beIN Sports / Univisión Deportes / Facebook Live.

Barcelona vs Inter de Milán: Lionel Messi será la gran ausencia

La estrella del Barcelona sufrió una fractura en su brazo derecho en la victoria sobre Sevilla por la Liga Santander y estará fuera de las canchas por las próximas tres semanas.

"A mí no me da urticaria hablar de Messidependencia. Es evidente que Leo marca el juego del equipo. Dependemos de él como de otros jugadores, lo que pasa es que Messi es el mejor que hemos visto. No tendremos su genialidad, pero buscaremos ser efectivos", dijo el DT Ernesto Valverde sobre el '10'.

¿Cómo jugar sin él? "Tenemos que intentar que no haya un solo jugador que tenga que asumir la responsabilidad porque no hay otro como Messi. Tenemos que hacer una labor de conjunto para que su ausencia se note menos", agregó.

Barcelona vs Inter de Milán: los italianos llegan motivados

El fin de semana pasado, Inter se quedó con el derby della madonnina al superar por la mínima diferencia al AC Milán con tanto de su goleador Mauro Icardi, quien tuvo un pasado en Barcelona.

"Pasar por Barcelona fue algo importante en mi carrera porque aprendí mucho tanto personal como futbolísticamente. Doy gracias a todo lo que pude vivir, me ha llevado a ser hoy quien soy", precisó el argentino.

Además, sobre la ausencia de Lionel Messi, aseveró que: "Me hubiera gustado jugar contra Messi, es el mejor del mundo. Ahora, que no esté es una suerte e intentaremos aprovecharlo".

Inter de Milán, en la Champions League, ganó sus dos primeros partidos -ambos por 2-1- contra el Tottenham y el PSV Eindhoven. Duelo en el Camp Nou será por el liderato del Grupo B.

La última vez que Barcelona vs Inter de Milán se enfrentaron fue en el 2010, también en Cataluña. En aquella ocasión los blaugranas ganaron por 1-0 pero el equipo de José Mourinho terminó avanzando a la final de la Champions League con un marcador global de 3-2.

Barcelona vs Inter de Milán EN VIVO ONLINE: horarios alrededor del mundo

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Panamá - 2:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Guatemala - 1:00 p.m.

Honduras - 1:00 p.m.

Costa Rica - 1:00 p.m.

Nicaragua - 1:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 3:00 p.m.

Puerto Rico - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Canales del Barcelona vs Inter de Milán EN VIVO ONLINE por la Champions League

ESPN 2

UEFA Champions League App

beIN Sports

Facebook Live

Univisión Deportes

Barcelona vs Inter de Milán EN VIVO ONLINE: probables alineaciones por la Champions League

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Artur, Rakitić; Coutinho, Suárez, Dembélé.

Inter de Milán: Handanovič; Vrsaljko, De Vrij, Škriniar, Asamoah; Vecino, Brozović; Candreva, Borja Valero, Keita Baldé; Icardi.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Barcelona vs Inter de Milán?

