Alianza Lima vs Melgar HOY EN VIVO: partidazo en Matute por el Torneo Clausura 2018

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Gol Perú y Latina: juegan HOY en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 8 del Torneo Clausura 2018. Este partido está programado para las 4:00 p. m. (hora peruana) y podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE: ¿cómo llegan los blanquiazules?

Alianza Lima (6° con 11 puntos) tiene la gran oportunidad de aferrarse más a la posibilidad de llegar a la final del Torneo Clausura 2018 y llegar a la final nacional en diciembre, siempre y cuando derrota esta tarde al conjunto arequipeño, que lidera la tabla de posiciones.

El último encuentro jugado por los dirigidos de Pablo Bengoechea fue en el estadio Nacional contra Sport Boys, equipo con el que empataron 1-1 quedaron un alejados de los primeros puestos. Sin embargo, de ganar este domingo, se pondrá a dos del líder.

"Sentimos alegría de volver a nuestra casa, en donde esperamos hacer un buen partido y haremos todos lo posible para quedarnos con los tres puntos. En estos momentos, pensamos en las dos tablas (Clausura y acumulada), pero solo tenemos cabeza para Melgar”, dijo Bengoechea a mitad de semana.

El DT Alianza Lima, que no podrá contar contar con Kevin Quevedo, Hansell Riojas y Maximiliano Lemos, también se refirió a la bajas que tendrá su rival de turno. “Si bien tendrá algunas ausencias, tiene muy buenos jugadores y por algo no está primero en el torneo. Por ello tomaremos nuestros recaudos del caso para no ser sorprendidos en nuestra cancha”.

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE: ¿cómo llega el ‘Dominó?

Por su parte, Melgar (1° con 16 unidades) deberá afrontar este atractivo duelo sin Joel Sánchez, Paolo Fuentes y Bernardo Cuesta por suspensión; mientras que, una lesión impide la presencia de Tulio Etchemaite en el compromiso y Patricio Arce es duda en la volante.

El último partido que sostuvieron los pupilos de Hernán Torres fue contra Sporting Cristal en la UNSA de Arequipa. Ese choque quedó 2-0 a favor del ‘Dominó’ y, debido a ello, se alejaron del resto en la tabla del Torneo Clausura 2018.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2018

Alianza Lima: Butrón, Garro, Godoy, Gambetta, Guidino, Cruzado, Fuentes, Vílchez, Hohberg, Villamarín, Affonso.

FBC Melgar: Penny, Carmona, Narváez, Quina, Cabezudo, Arias, Biancucchi, C. Gonzáles, Villamarín, Arakaki, Guerrero.

Horarios para ver el Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2018

Perú - 4:00 p.m.

México - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 5:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Chile - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

Canal para ver el Alianza Lima vs Melgar EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2018

GOL Perú

Latina

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2018?

