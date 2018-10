Fórmula 1: Hamilton se llevó la 'pole' y está cerca del título

Lewis Hamilton está cerca de conquistar su quinta corona. El británico lució toda su clase y pudo sacar ventaja a Sebastian Vettel-su rival en la clasificación- para quedar primero en la ‘Pole’ y confirmar que Estados Unidos se puede convertir en la tierra donde puede celebrar.

La competencia estaba pareja, ambos competidores no se daban tregua pero el británico pudo conseguir una ventaja y se quedó con el primer lugar. Por su parte, Vettel debió conformarse con la segunda posición y Kimi Räikkönen, su compañero en la 'Scuderia', quedó tercero.

La mayoría de pilotos no lograron mejorar en sus segundos intentos y los eliminados fueron Sainz, undécimo y a dos milésimas de Hulkenberg, Magnussen, Gasly, Hartley y Verstappen, que no salió por su rotura de la Q1. Sorprendente Charles Leclerc, de nuevo en Q3 con el mejor tiempo de la zona media, con su compañero eliminado en la ronda previa.

Sebastian sufrió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Estados Unidos. Mañana a la 1:00 pm (hora peruana) inicia este certamen, que puede coronar a Hamilton como campeón mundial.

QUALIFYING CLASSIFICATION: Job done for Hamilton as he edges ever closer to a fifth world title #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/lVwY6NUkNd