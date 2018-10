¿Raúl Ruidíaz es el nuevo Pizarro? Esto piensa Alberto Rodríguez 

Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores de la selección peruana que aún no terminan de convencer, para gran parte del público, esto debido a que de cara al arco pareciera que estuviera bloqueado. Cosa que no sucede en su club, el Seattle Sounders, donde no se cansa de celebrar.

Las posturas con respecto al presente de la 'Pulga' en la 'Bicolor' son divididas; mientras que unos lo apoyan y piden paciencia, otros quieren ver nuevas opciones en la delantera y hasta lo comparan con Claudio Pizarro, quien tuvo un paso agridulce en el equipo de todos.

El último en referirse a este tema fue Alberto Rodríguez, defensor central de Universitario de Deportes y muchas veces convocado a la selección. El 'Mudo' sorprendió al comparar a Ruidíaz con Pizarro.

"Creo que le está pasando lo mismo que sucedió con Claudio Pizarro. Claudio hizo una gran cantidad de goles en Alemania y Raúl en donde ha estado siempre ha sido goleador. Cuando él empiece a meter todas nos alegraremos, porque nos va a dar los triunfos. No deberían presionarlo", dijo para el Diario El Comercio.

¿Por qué no ha sido convocado para los últimos amistosos de la 'Blanquirroja'? "Uno siempre quiere estar porque le gusta representar a su país. Sin embargo, se entiende que no haya estado por el tema de la lesión. Luego me tocó estar en Universitario y no he jugado seguido", explicó.

Eso sí, Alberto Rodríguez aseguró que quiere volver: "Mientras yo pueda y siga jugando, siempre voy a querer estar. Uno está para aportar, pero ya le tocará al entrenador decidir", sentenció.