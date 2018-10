Juventus vs Genoa EN VIVO ONLINE: con Cristiano Ronaldo por la jornada 9 de la Serie A

VER EN VIVO Juventus vs Genoa se juega este sábado 20 de octubre por la jornada 9 de la Serie A de Italia. Este duelo irá desde las 11:00 am (hora peruana) en el Allianz Stadium. Será transmitido vía Rai TV Italia (Canal 619 de DirecTV / 829 de Movistar TV) y la app Serie A Pass; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro de la ‘Vecchia Signora’ llega en un buen momento al Juventus vs Genoa, son los actuales líderes absolutos de la Serie A manteniendo el invicto fecha tras fecha. El club de Cristiano Ronaldo ha sumado 24 puntos, sacando 6 puntos de diferencia al segundo lugar, el Nápoli.

El delantero portugués fue partícipe en el triunfo del Juventus sobre el Udinese, ‘CR7’ metió uno de los en el partido donde jugaron en calidad de visita. Sin embargo, en los últimos días se ha encontrado en el ojo de la tormenta tras ser acusado de violación por una ex modelo estadounidense. Según la versión de la ciudadana norteamericana, este hecho habría ocurrido en el 2009 en la ciudad de Las Vegas.

Respecto a este panorama que aqueja la tranquilidad de Cristiano Ronaldo, el técnico de la Juventus salió a desmentir estas versiones. “Cristiano está muy tranquilo y trabaja bien. Es muy humilde y aportó aún más la concentración y un sentido de responsabilidad al equipo”, indicó el Massimilliano Allegri, técnico de la Juventus en conferencia de prensa.

En otra vereda estará el Genoa, que es consciente que no llega como favorito a este encuentro por la ubicación y campaña que viene realizando en la Serie A. El cuadro genovés marcha en el casillero 11 con 12 unidades, la mitad puntos que tiene los de la ‘Vecchia Signora’. Eso sí. el Genoa cuenta con un arma letal en su delantera, el polaco Krzysztof Piatek que lleva en la presente temporada nueve tantos.

En los últimos diez encuentros entre Juventus y Genoa, los ‘bianconeri’ llevan han logrado obtener 8 victorias, mientras que el combinado genovés logró dos triunfos.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Serie A, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Juventus vs Genoa EN VIVO ONLINE por la Serie A

Guatemala – 10:00 am

Honduras – 10:00 am

Costa Rica – 10:00 am

México - 11:00 am

Perú – 11:00 am

Colombia – 11:00 am

Ecuador – 11:00 am

Panamá – 11:00 am

Puerto Rico – 12:00 pm

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 12:00 pm

Venezuela – 12:00 pm

Paraguay – 12:00 pm

Bolivia – 12:00 pm

Argentina - 1:00 am

Uruguay – 1:00 am

Brasil – 1:00 pm

Canal para ver el Juventus vs Genoa EN VIVO ONLINE por la Serie A

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports

México: ESPN

España: beIN Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Juventus vs Genoa: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Serie A

Juventus: Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Benatia, Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Genoa: Radu, Biraschi, Gunter, Criscito, Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic, Piatek y Kouame.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Juventus vs Genoa por la Serie A?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Genoa, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.