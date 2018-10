Ronda Rousey dejó perplejas a las Bellas con polémica frase [VIDEO]

¡De temer! En el último WWE Monday Night RAW, Ronda Rousey realizó la que para muchos fue su mejor presentación con el micrófono desde que llegó a la compañía de luchas. La vigente campeona de la división femenina atacó verbalmente a las hermanas Bellas y provocó la euforia en el público asistente.

'Rowdy' salió al ring para hablar del ataque a traición que sufrió la semana pasada a manos de Nikki y Brie, y les exigió que salgan para que le den una explicación.

Las hermanas Bellas no se ocultaron y salieron a escena sin pensar lo que Ronda Rousey les iba a decir a los cuatro vientos en WWE Monday Night RAW.

Ronda primero afirmó que Nikki y Brie no tienen talento y que han estado viviendo del nombre de sus parejas (John Cena y Daniel Bryan): "Me sorprende lo lejos que han llegado sin tener talento. Viven de la fama de sus hombres... no son pioneras son una imitadoras", comenzó diciendo la campeona.

Al instante, Nikki Bella le respondió: "Yo he hecho más en este ring que tú", pero la respuesta de Ronda Rousey la dejó enmudecida.

"La única puerta que has derribado fue la del dormitorio de John Cena... y eventualmente, de la misma manera, te va a lanzar por la misma puerta", dijo 'Rowdy' mientras los asistentes no dejaban de gritar y aplaudirla por sus palabras.

Nikki y Brie llamaron a varios miembros de seguridad para resguardarlas, pero cuando Ronda Rousey bajó del ring, acabó con todos ellos, uno a uno. Al buscar a las hermanas, estas ya se habían ido.

Dato: Ronda Rousey defenderá su título de la división femenina ante Nikki Bella en Evolution, primer evento en la historia de la WWE donde pelearán solo mujeres.