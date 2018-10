¿Cuánto gana Edwin Oviedo como presidente de la FPF? Se filtró la información

Edwin Oviedo, actual presidente de la FPF, asumió el cargo en el 2015, luego de ganar las elecciones a Federico Cúneo por 21 votos contra 14. En las últimas horas el periodista uruguayo, Antonio Pintos, ex empleado de la Conmebol reveló el sueldo que perciben cada presidente de las diversas federaciones sudamericanas.

Primero habló sobre la situación de su juicio contra la Conmebol. “Hace un buen tiempo sigo esperando la sentencia definitiva sobre mi juicio laboral con la Conmebol y, si bien gané en primera y segunda instancia, aguardo que mi caso se resuelva lo antes posible porque se dilata más de la cuenta”, confesó Pintos para Radio Ovación.

“Este nuevo presidente Alejandro Domínguez ha querido transparentar las cosas pero los papeles se tienen que mostrar siempre. Acá hay que ser transparentes en todo sentido. Por lo pronto, a mi no me interesa cuánto gane un jugador o dirigente, pero yo me pregunto es dable que un presidente de una federación pueda ganar hasta 100 mil dólares, viendo actualmente cómo están los diversos clubes del continente...”

“El tema es claro, hoy en día los presidentes de las diferentes federaciones sudamericanas de fútbol tienen una remuneración de 44 mil dólares mensuales y estoy seguro que debe tener otro cargo por Conmebol o FIFA que también es remunerado, porque eso ocurre con todos los presidentes”, añadió el periodista uruguayo.