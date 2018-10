Recupera un delantero

Wilder Pari

FBC Melgar retornó ayer a los entrenamientos con una buena noticia, el delantero Tulio Etchemaite se recupera satisfactoriamente del desgarro que sufrió en el muslo derecho. Ayer participó en las prácticas y es muy probable que el técnico Hernán Torres lo utilice el domingo 21 en Matute contra Alianza Lima. Durante ese partido, Melgar tendrá tres bajas, entre ellas el goleador Bernardo Cuesta.

“Sabemos que Cuesta recibió tres amarillas y lo más probable es que el profesor me utilice ante Alianza Lima. Tenemos que ponernos bien para poder llegar de la mejor manera”, expresó.

El argentino indicó que esta semana fortalecerá la pierna y la próxima reanudará la práctica de fútbol.

El receso por las elecciones y la fecha FIFA favoreció al Melgar, que marcha puntero en el Clausura con 16 puntos. Las dos semanas servirán para que Etchemaite llegue recuperado. Además, Torres tendrá más tiempo para armar el once que alineará ante los blanquiazules. Cubrir las bajas de Paolo Fuentes, Joel Sánchez y Bernardo Cuesta no será tarea sencilla.

Otra tarea será cómo alinear a los jugadores sub 20, para cumplir con la bolsa de 1350 minutos. Por ahora, solo sumó 252 minutos. En lista hay varios nombres como Arakaki, Deneumostie o Miflin.

No se confía

El técnico colombiano no se confía en la foto momentánea. Si bien la derrota de Alianza Lima ante Municipal ratificó a Melgar como puntero absoluto del Clausura, Torres señala que una racha adversa podría traer abajo lo conseguido. “No me siento tranquilo, si no ganamos, nos alcanzan”, expresó el entrenador del equipo rojinegro.

El partido del domingo 21 también podría ser un ensayo tanto para Melgar como para Alianza Lima. En caso los arequipeños ganen el Torneo Clausura, tendrían que jugar con el cuadro que los sigue en la tabla del acumulado, que por ahora ocupan los íntimos. ß