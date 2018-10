Christian Cueva sobre Chile: “Los clásicos no se pueden perder” [VIDEO]

Christian Cueva aterrizó la noche del lunes a la ciudad de Miami para sumarse a los entrenamientos de la selección peruana con miras a los amistosos internacionales ante Chile el 12 de octubre y Estados Unidos el 16 del mismo mes. El volante del Krasnodar aseguró que el duelo contra 'La Roja' es un Clásico, y por ende, saldrán a buscar el triunfo en el Hard Rock Stadium.

“Todos los partidos hay que pensarlos en ganar, ¿no? Pero como es un clásico y sabemos que los clásicos no se pueden perder, nosotros vamos a prepararnos para sacar el resultado que queremos, que es ganar, y tratar de mejorar en las cosas que por ahí, los dos partidos anteriores que tuvimos dejamos de hacer", dijo Cueva en declaraciones a Fox Sports Radio Perú.

La 'Blanquirroja' no vence a Chile hace cuatro partidos y tiene un saldo de cuatro derrotas, la última vez ganó fue en el 2013 por las eliminatorias a Brasil 2014. Para Christian Cueva, la participación en el Mundial Rusia 2018 y los amistosos disputados contra Holanda y Alemania en Europa, le han brindado un roce internacional mayor al equipo para afrontar este duelo frente a los dirigidos por Reinaldo Rueda.

“Siempre va a ser distinto. Mucho más cada uno de nosotros, con un roce internacional muy grande y eso tiene que ayudarnos para mejorar en todo aspecto. Por más que por ahí los partidos lo podamos perder, que sea jugando al fútbol y luchando hasta el final.

Consultado por la posición de ‘9’ en la que fue utilizado en el partido contra Sevilla por la Europa League, el peruano de 26 años señaló que el técnico Mirad Musaev lo ubicó allí por la lesión del delantero ruso Ari.

“El partido con Sevilla lo jugué de ‘9’ porque se lesionó Ari. Se me dio después de mucho tiempo ya que jugué de 9 con 'Franquito' Navarro en la San Martín. Lógicamente no es mi posición habitual pero si necesitan de mi allí yo tengo que estar preparado. No lo hice nada mal", finalizó.

La selección peruana se enfrentará a su similar de Chile este viernes 12 de Chile desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami.