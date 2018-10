Cristian Benavente fue galardonado como el jugador del mes en Sporting Charleroi

Cristian Benavente continúa haciéndose un nombre en la historia del Sporting Charleroi de Bélgica. Tras recibir el respaldo por parte de los hinchas, el volante peruano recibió el trofeo al mejor jugador del mes otorgado por el Charleroi en la previa del triunfo por 2-1 ante Lokeren. La imagen fue compartida en las redes del club.

El jugador de 24 años fue distinguido con este galardón tras anotar tres goles goles en septiembre: dos en La Liga contra Genk y Loreken y otra ante el Eendracht por la Copa de Bélgica. Mientras en lo que va de la temporada, Benavente ha sumado 803 minutos en 10 partidos.

Cristian Benavente recibe este premio después de ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para los amistosos ante Chile y Estados Unidos a disputarse el 12 y 16 de octubre, respectivamente. El ‘Chaval’ no fue considerado entre los 23 jugadores para disputar el pasado Mundial Rusia 2018 y su última convocatoria fue en marzo en los amistosos contra Croacia e Islandia.

“Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección. Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club. Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos", había señalado Cristian Benavente por su llamado a la Blanquirroja al medio AS de España.

Dato: Ricardo Gareca reveló que piensa utilizar a Cristian Benavente como volante por izquierda.