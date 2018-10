¿Diego Maradona y Cristina Kirchner se alían para las elecciones argentinas?

Diego Armando Maradona no oculta su posible incursión a la política argentina. El ‘Pibe de Oro’ expresó su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de adelantar que podría entrar en su fórmula para las elecciones que se realizarán en octubre de 2019.

Para el diario Clarín, el ‘Pelusa’ se mostró crítico por la mala situación que existe en Argentina con Mauricio Macri como autoridad, mientras su postura cambió con ‘Cristina K’.

Diego Maradona explicó que si su país “no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino”. Calificó el gobierno de Macri, también expresidente de Boca Juniors, como el que hubo con Fernando De la Rúa. “Lo que está haciendo Macri es De la Rúa y medio. El tema va a ser cuando venga una nueva fuerza, porque Mauricio no va a ganar. Y esa nueva fuerza empiece a descubrir todos sus chanchullos”, apuntó.

Afirmó que “yo iría en la fórmula con Cristina Kirchner” añadiendo que “Fidel Castro me dijo que tenía que dedicarme a la política”. Expresó que su opinión a favor de la expresidente se debe a que “veo a la gente sufrir, que no puede llegar a fin de mes”. Asimismo, declaró que Mauricio Macri “nos están choreando, puso a todos sus amigos. No les va a entrar la plata en el cajón. Es algo que me llena de pena”.

Además, indicó que Argentina “era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve”.

Mientras entrena a Dorados de Sinaloa en el Ascenso MX, Diego Maradona defendió con fuerza a la exmandataria ante un posible deseo de Mauricio Macri de meterla presa por robo. El ‘Pelusa’ expresó “¿que robó qué? El padre de Macri robó más que Cristina en todo el tiempo que estuvo”.