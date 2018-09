Diego Maradona le dice a Messi que no vuelva más a la selección nacional

Diego Maradona es un personaje que causa controversia donde quiera que vaya, sin embargo no se puede negar el talento y habilidad para el fútbol que el jugador argentino demostró en sus mejores años junto a la selección de argentina.

Hoy, como técnico de Dorados de México, brindó una entrevista exclusiva para el diario 'Clarín' en la cual no se guardó nada respecto a la decisión de Lionel Messi de dejar temporalmente el equipo nacional y los cambios que se han hecho en la ‘albiceleste’.

Al preguntarle sobre qué imagen le dejó la celeste y blanca en el Mundial Rusia 2018, ‘Pelusa’ respondió lo siguiente: “Ninguna. La verdad que entramos como Guatemala y salimos como Costa Rica. Me dolió mucho. Porque no hay respeto. Además, no dudó en criticar la decisión de elegir Lionel Scaloni como el nuevo DT de la ‘albiceleste’.

“Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice “yo estoy preparado”. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh”, condenó el estratega de Dorados, quienes vencieron (2-0) a Leones Negros.

Así mismo, Maradona se refirió a las críticas que recibió el ‘10’ del Barcelona a raíz de la temprana eliminación de la Argentina y le aconsejó “que no venga más”. Al preguntarle la razón, ‘Maradó’ confesó la razón. “Y porque pierde el sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: “no vayas más, loco”. A ver si se la bancan. A ver si son tauras”.

Finalmente, al preguntarle quién le gustaría que sea el técnico de Argentina, Diego Maradona no dudó en dar su respuesta. “Yo dije el Flaco Menotti. El Flaco dirigiendo a hombres de él. Y que sea el presidente de las selecciones nacionales. Sin ninguna duda que yo me iría a trabajar con él”, sentenció.