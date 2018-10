La bendita pelota parada

Hay triunfos que pueden reflejar más que una simple cifra numérica. Quizá la fortaleza que tiene un equipo para concretar objetivos. La astucia de poder superar los obstáculo que encuentre en el camino con el único fin de no tropezar y arribar a lo más alto, que en el fútbol es gritar campeón.

Alianza Lima, tuvo que superar la amargura de no jugar en casa. De ingresar al campo de juego y no observar los colores azul y blanco del estadio Alejandro Villanueva, luego que fuera sancionado por la Comisión de Licencia por su mal estado del campo. Para colmo de males, no pudo contar con su goleador Mauricio Affonso quien se lesionó y estará alejado de los campos de juego por dos semanas.

Los ánimos no era de los buenos, por ello, fue fundamental el mensaje del técnico Pablo Bengoechea remarcando que el sueño del bicampeonato sigue latente. Y que se debe seguir peleando por ganar este certámen.

El equipo se fortaleció y a pesar que no mostró un buen juego, venció 1-0 a Real Garcilaso por la fecha 6 del Torneo Clausura. Los blanquiazules saltaron al campo del Estadio Nacional con la novedad en el equipo titular del volante Christian Adrianzén, quien realizó la función de falso ‘9’ para cubrir la ausencia de Affonso. A pesar que los locales contaban con la presencia de Alejandro Hohberg y Kevin Quevedo no mostraron la habilidad y velocidad para dañar a Real Garcilaso en los primeros minutos.

Alianza no generaba ocasiones de gol, por ello utilizó su principal arma, el balón detenido. La pelota parada como tantas veces. A los 10’, Maximiliano Lemos ejecutó un córner, que fue aprovechado por Hansell Riojas, quien en una acción acrobática anotó el 1-0. Ello hizo que los hinchas aliancistas que estaban ubicados en las tribunas de oriente y occidente ( debido que Alianza Lima ha sido castigado por la Comisión Nacional contra la violencia en espectáculos deportivos) estallarán de algarabía.

En el segundo tiempo, el estratega del Real, Tabaré Silva decidió el ingreso del delantero Hernán Rengifo. ‘La Máquina Celeste’ agarró confianza, al punto que el ‘Charapa’ pudo anotar, pero su remate fue atajado por el arquero íntimo Leao Butrón. Más adelante, Rengifo logró anotar, pero su tanto fue anulado por posición adelantada.

Los íntimos reaccionaron con un remate de Tomás Costa que pasó muy cerca. Luego ambos planteles solo esperaban escuchar el pitazo final.

Con este resultado, Alianza suma 10 puntos y se ubica en el tercer lugar a pesar de tener dos partidos pendientes ante Sport Boys y Deportivo Municipal. Por ello que este triunfo es más que una simple cifra numérica, porque reflejó esa fortaleza que tiene el equipo blanquiazul de gritar campeón a fin de año.❧

“Ganamos 3 puntos importantes”

A pesar de las dificultades que enfrentaron, el volante ‘íntimo’ Alejandro Hohberg destacó la entrega del equipo como la clave para llevarse la victoria. “Pienso que jugamos bien el primer tiempo, pero en la segunda mitad tal vez nos metimos muy atrás y ellos manejaron mejor el juego. Sin embargo, supimos mantener el cero y nos llevamos tres puntos muy importantes”. Por su parte, el arquero de Garcilaso, Carlos Cáceda, lamentó el resultado. “El equipo luchó hasta el último momento. Lamentablemente nos vamos con las manos vacías. Hay que seguir corrigiendo errores”.

Hansell Riojas

Defensor de Alianza Lima

“Agradecer a Dios ante todo, a mi familia que siempre me está apoyando y, bueno, lo importante es que ganamos. Alianza apunta a ganar el Clausura”.