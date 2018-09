Cristian Benavente habló de la nueva oportunidad que tendrá en la Selección Peruana

Este viernes, el director técnico argentino, Ricardo Gareca, lanzó la nómina de convocados de la Selección Peruana para los encuentros amistosos de octubre frente a Chile y Estados Unidos, respectivamente; y dentro de las novedades ha sido el regreso del volante del Sporting Charleroi de Bélgica, Cristian Benavente.

El popular 'Chaval', rápidamente, recibió la noticia de su llamado y no dudó en agradecer esta nueva oportunidad de vestirse con la casaquilla de la Selección Peruana en esta doble fecha FIFA que se disputará en el mes de octubre.

"Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección", atinó en primera estancia, Cristian Benavente, para el diario AS de España.

"Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club. Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos", subrayó el futbolista nacional al medio ibérico.

Por su parte, Ricardo Gareca, en rueda de prensa, respondió sobre la convocatoria del 'Chaval' y de la posición que lo utilizaría en el campo de juego.

"En el Sporting Charleroi, Cristian Benavente juega por izquierda. Lo están sosteniendo en esa posición y nos gusta lo que vemos. A lo mejor tenga posibilidades en ese puesto. Nos interesa en esa posición y ya veremos cuando lo tengamos", afirmó el 'tigre'.