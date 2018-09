El ‘Rayo’ goleador

San Sebastián

Luis Advíncula no es un goleador pero cada vez que pisa el área genera zozobra a la defensa rival. ‘Bolt’ anotó su primer tanto con la camiseta del Rayo Vallecano y fue una de las piezas fundamentales para que su equipo pueda empatar de visita 2-2 con la Real Sociedad en el estadio Anoeta, por la fecha 6 de la Liga.

Transcurría el minuto 30 del primer tiempo cuando los blanquirrojos empezaron a circular el balón, de derecha a izquierda, y un centro al área que no fue controlado por el portero local permitió que el balón caiga en los pies del peruano, que sin pensarlo dos veces fusiló el arco para anotar su primer gol en la Liga española y el empate transitorio de su equipo. Porque comenzando el duelo los dueños de casa se pusieron adelante en el resultado gracias a Jon Bautista (5’). El cuadro madrileño no estaba conforme con el empate y a través de los centros peligrosos del lateral peruano buscaba hacer daño a la Real Sociedad, pero la fórmula no traía los resultados deseados.

A los 36’, el volante argentino Óscar Trejo anotó de penal el segundo tanto del encuentro a favor del Rayo. Pero, como era de esperarse, los locales buscaron el empate, que llegó casi al final cuando Willian José (78’) superó a la defensa del Rayo para anotar el segundo tanto de la Real Sociedad. ❧