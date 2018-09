Salas asegura que no se va

El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, encaró las especulaciones que lo vinculan con el Colo Colo de Chile, dando una respuesta que deja tranquilos a los hinchas del cuadro rimense. “No he tenido ningún acercamiento con Colo Colo y no es mi intención tenerlo, quiero ser tajante en esto. No especulemos, ni siquiera se ha pensando en un segundo mensaje que es subliminal. En Colo Colo está trabajando un comando técnico con el que tengo mucha afinidad, jamás estaría negociando con un equipo que tiene a un entrenador en vigencia”, dijo.

Además, ‘El Comandante’ quiso ser tajante y descartó dejar tienda celeste. “Quiero ser coherente y consecuente con el mensaje que le transmito a mis jugadores. Estoy pensando en Garcilaso y no en lo que especule la prensa. Son solo rumores que no tienen una mínima base, no hay nada concreto. No pretendo negociar con otro club hasta que las condiciones contractuales lo ameriten”, sentenció en rueda de prensa. ❧