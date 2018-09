Antonio García Pye arremetió contra jugador que renunció a la selección peruana

La renuncia de Jean Pierre Rhyner a la selección peruana tomó por sorpresa a muchos. El defensa de 22 años hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, acusando a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de “poco diálogo”. Sin embargo, en la asociación nacional se pronunciaron por las declaraciones del jugador del Grasshopper.

En el programa Fútbol Como Cancha, el gerente de selecciones, Antonio García Pye, expresó que sí hubo comunicación con Rhyner para las gestiones necesarias.

“Tengo los mensajes que demuestran que siempre le ofrecimos ayuda para la documentación”, indicó el dirigente FPF, quien apuntó que “más allá de palabras bonitas, si uno tiene interés en algo lo debe demostrar con hechos”, criticando las palabras de Rhyner.

“Él tenía facilidades y estuvimos esperando que él haga los trámites. Si no lo hizo habrá tenido sus razones, pero no puede decir que hubo falta de comunicación”, continuó.

Cabe recordar que Jean Pierre Rhyner estaba siendo observado en reiteradas ocasiones por el comando técnico de Ricardo Gareca. El joven defensa estuvo en la órbita de la selección peruana en las distintas categorías, pero no llegó a participar por inconvenientes, por lo que representó a Suiza en la sub 20 y sub 21.

Rhyner no es el único jugador que renunció a la ‘Blanquirroja’ para jugar por otro país. Alyaksey Ryas, sin opciones para representar a la ‘Bicolor’, prefirió formar parte del equipo de Bielorrusia. El caso más conocido es el de Gianluca Lapadula, quien prefirió un llamado a la selección de Italia.