Loris Karius: "No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito"

La final de la temporada pasada de la Champions League entre el Real Madrid ante el Liverpool es un partido que muchos nunca podrán olvidar por la controversial lesión del delantero Mohamed Salah y por los vulgares errores del meta alemán, Loris Karius. El mismo que ha dado fuertes declaraciones sobre aquel fecha.

El arquero de ‘The Reds’ fue protagonista de burlas y críticas por sus fallos con el balón y por su choque con el defensa merengue Sergio Ramos, acción de la cual Karius se explayó más en una reciente entrevista con el diario alemán ‘Bild’.

“No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Sólo él lo sabe, pero no es importante. No obstante, nunca se disculpó conmigo. Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores", detalló el nuevo portero del Besiktas de la Superliga de Turquía para tratar de explicar por qué cometió ese tipo de errores en una final.

Por otra parte, y a pesar de haber perdido la final de la Champions y haber sido punto de memes y reproches, Loris Karius que agradece por la experiencia y que no se esconde detrás de las excusas. “Nadie podrá quitarme el recuerdo de haberla jugado. Nadie podrá saber nunca la relación que hubo entre las secuelas que sufrí tras el choque y los errores que cometí posteriormente en el campo. No es una excusa, es sólo una explicación", finalizó.