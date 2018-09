The Best 2018: se habría revelado el mejor arquero del once ideal de la FIFA

A horas de que se realicen los premios The Best 2018, ya se sabría el once ideal de los mejores jugadores de la temporada. La sorpresa sería el arquero que estará en el distinguido grupo de la FIFA, pese a que hubo otros porteros que han tenido un mejor rendimiento en este periodo.

Según dio a conocer el diario Marca, el español David de Gea habría sido elegido como el mejor guardameta dentro del once ideal en los premios The Best.

Se trata de una distinción que alegrará al portero de Manchester United, que en la temporada pasada terminó en segundo lugar en la Premier League y quedó en octavos de final de la Champions League. Además, el madridista de 27 años es fundamental en la selección española, que solo avanzó a octavos en el Mundial Rusia 2018, eliminados por los anfitriones. Incluso, tiene el apoyo del entrenador de la ‘Roja’, Luis Enrique.

Sin embargo, es cuestionada la decisión, después de que en la categoría a Mejor Arquero de The Best hay tres finalistas que realizaron una mejor actuación que David De Gea. El belga Thibaut Courtois recibió el Guante de Oro en el torneo mundialista, mientras que el francés Hugo Lloris ayudó a su selección para campeonar en Rusia 2018. El danés Kasper Schmeichel, por su lado, fue uno de los porteros más difíciles de vencer, además de que detuvo tres ejecuciones de penal.

Junto a De Gea, el once ideal de la FIFA estaría conformado por Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Ivan Rakitic, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.