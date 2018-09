Barcelona vs Girona EN VIVO ONLINE: por la jornada 5 de la Liga Santander

VER EN VIVO | Barcelona vs Girona se juega este domingo 23 de setiembre EN DIRECTO desde la 1:45 pm (hora peruana) desde el Camp Nou. Ambas escuadras se enfrentan por la jornada 5 de la Liga Santander. Será transmitido por ESPN 2, y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Los ‘azulgranas’ llegan con el ánimo al tope al Barcelona vs Girona, pues no saben lo que es perder en lo que va de la temporada 2018-19 de la Liga Santander. Ernesto Valverde mantiene una buena racha al mando del FC Barcelona, pues lleva seis victorias consecutivas en partidos oficiales, contando Supercopa de España, el torneo local y la Champions League.

De esta manera los ‘culés’ se encuentran como líderes solitarios en Liga Santander, cuatro victorias que sumaron 12 puntos. Vencer el Girona es un deber para seguir con el paso firme, Lionel Messi comendará el ataque de lo locales.

En la otra vereda, el ‘Albirrojo’ afrontará el Barcelona vs Girona, con el sinsabor del año pasado donde salió con la canasta llena del Camp Nou (6-1). Ahora acudirán al recinto de los ‘azulgranas’ con un ex conocido de la casa desde el banco de la dirección técnica. Eusebio Sacristán, actual entrenador del Girona fue jugador del ‘Barza’ entre los años 1988 y 1995.

En el inicio de la temporada, el Girona tuvo dos tropiezos: jugando de local un empate frente al Valladolid y una derrota contra el Real Madrid. Asimismo supo levantar cabeza al vencer al Villarreal y el Celta. Saben que no la tendrá fácil pues deberán enfrentar y frenar la maquinaria ofensiva del FC Barcelona, que jugando de local es aún más fuerte. En el cuadro ‘Albirrojo’, Christian Stuani es llamado a ser el arma en ataque que en la presente temporada lleva 3 anotaciones.

En la previa del partido, el estratega del Girona realizó una rueda de prensa donde analizó el partido frente al Barcelona. "Tenemos que ir al Camp Nou con determinación y tratando de tomar ventaja de nuestras posibilidades".

"En Barcelona es muy difícil hacer daño pero en fútbol todo es posible...Tenemos que tomar nuestras decisiones, teniendo en cuenta también que es una semana con tres partidos", apuntó en otro momento el ex 'azulgrana'.

Por último reveló cuál sería la táctica para sacar un buen resultado en su visita. "Es una oportunidad más para seguir sumando puntos. Lo mejor que podemos hacer es intentar tener la mejor propiedad posible".

Horarios para ver el Barcelona vs Girona EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú 13:45

México 13:45

Argentina 15:45

Colombia 13:45

Ecuador 13:45

Chile 15:45

Uruguay 15:4

Canales para ver el Barcelona vs Girona EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

República Dominicana: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Guatemala: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Honduras: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Nicaragua: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Panamá: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Partidazo, Movistar+

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Barcelona vs Girona: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Girona Bono; Pedro Porro, Pedro Alcalá, Juanpe, Bernardo Espinosa, Aday Benítez; Douglas Luiz, Àlex Granell, Borja García; Portu, Cristhian Stuani.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Girona?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Girona, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.