El verdadero motivo para que Lionel Messi asista a premios The Best

Pese a solo estar nominado a una categoría de los premios The Best, diversos medios aseguran la presencia de Lionel Messi en la gala deportiva. Sin embargo, la asistencia de la ‘Pulga’ se debe a una razón distinta a la ceremonia: para definir su futuro con la selección argentina.

El delantero argentino no llegó a estar dentro de los finalistas a Mejor Jugador del Año. Solo puede ganar el premio Puskás a mejor gol, aunque debe competir con otros candidatos fuertes como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Benjamin Pavard.

No obstante, Lionel Messi espera estar este lunes 24 en el Royal Festival Hall de Londres para reunirse con el entrenador interino de la ‘Albiceleste’, Lionel Scaloni. Según el medio Mundo Deportivo, ambos aprovecharán la ceremonia de The Best para conversar sobre la futura convocatoria del jugador de 31 años.

Como adelanta el diario español, Scaloni no llamará a la ‘Pulga’ para los amistosos de la selección argentina en octubre, pero sí quiere consultarle a Messi si podrá estar disponible para los partidos de la fecha FIFA de noviembre. Hay expectativa en la Asociación de Fútbol Argentino, aunque el atacante azulgrana tendría una respuesta.

Cabe recordar que antes de los llamados que hizo el entrenador argentino para los encuentros de septiembre, contra Guatemala y Colombia, se había indicado que Lionel Messi no estaría entre los convocados, dado que la ‘Pulga’ reflexiona sobre su situación con su selección. Quedar eliminados en octavos de final del Mundial Rusia 2018 lo puso en ese estado.

Por el momento, Messi está enfocado en ganar la Champions League con el FC Barcelona después de cuatro años.