Alejandro Duarte no descarta dejar Lobos BUAP

El 2018 está en su última fase antes de llegar a su fin, hecho que significa que estamos más cerca a la ansiada Copa América 2019, evento al que todos los jugadores quieren llegar. Uno de ellos es el portero Alejandro Duarte, quien confesó que hará todo lo posible para llegar a la competencia continental.

Duarte, quien antes de irse militaba en el San Martín, quiso probar su suerte en la Liga MX y se mudó al Lobos BUAP, equipo con el que tiene contrato por tres años. Sin embargo, ‘Saito’ -quien ha sido convocado a la selección peruana en el pasado- reveló que está en búsqueda de un nuevo equipo y que jugar en la Copa América Brasil 2019 es su objetivo más cercano.

“Pienso bastante en cambiar de equipo en enero si no tengo continuidad porque más allá del tema de la selección, pues sería una gran ilusión para mí ir a una Copa América, siento que en Perú también me costó a empezar a tapar”, explicó Alex para el programa ‘De Fútbol Se Habla Así'.

Así mismo, ‘Alex’, quien aún no debuta en el Lobos BUAP y solo ha salido en nueve partidos en la banca, busca una oportunidad para tener continuidad. “La mayor parte de mi carrera quiero priorizar la continuidad, antes que el dinero u otra cosa. Vine con la expectativa de tener minutos, las cosas no se han dado así, pero haré todo lo que está a mi mano para que esta situación cambie antes de diciembre porque no me gustaría irme sin haber podido tapar”, sentenció.