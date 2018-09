Chelsea vs Paok EN VIVO ONLINE: ‘blues’ debutan en la Europa League

VER EN VIVO | Chelsea buscará hoy sus primeros tres puntos en su estreno en la Europa League, cuando viste a Paok EN DIRECTO desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio La Tumba de la ciudad de Salónica, en Grecia. El partido será transmitido por Fox Sports y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Chelsea quiere conquistar la otra mitad de la gloria

Sin duda, para un cuadro como Chelsea se trata de una gran decepción el no haber se clasificado a la Champions League, tras quedar quintos en la última liga inglesa. Sin embargo los ahora dirigidos por el italiano Maurizio Sarri se van a enfocar en conseguir el segundo torneo en importancia en Europa.

Para ellos, los ‘blues’ mandarán a Grecia a un equipo de jugadores muy experimentado en este tipo de competencia, aunque tendrán la gran ausencia de su principal figura, el belga Eden Hazard, quien se quedó el Inglaterra preparándose para los partido contra West ham por la Premier League y ante Liverpool por Copa de la Liga.

Pese a ello los londinenses contarán en el ataque con el delantero Álvaro Morata, además de la presencia de nombres importantes como Gary Cahill, Cesc Fabregas y Ethan Ampadu. Chelsea ya fue campeón de la Europa League en el 2013, y ahora querrá repetir el plato para darle una alegría a sus hinchas.

Tras perder la Community Shield contra Manchester City, el cuadro azul ha contado sus cinco juegos iniciales en la Premier League con victorias, por lo que es líder con puntaje perfecto junto a Liverpool. La situación es ideal para debutar en Europa con una victoria.

¿Cómo llega el Paok?

Por su parte el Paok de Salónica llega tras ser subcampeón en la pasada liga de Grecia, lo que le permitió jugar las fases previas de la Champions League, donde eliminó a Basilea y Spartak de Moscú, pero no pudo con el Benfica, por lo que fue a dar a la Europa League.

En la actual temporada de la liga griega ha ganado sus tres partidos, pero por decisión de la federación, al equipo de Salónica le quitaron dos punto, por lo que figuran con 7 unidades en la tabla de posiciones, y el fin de semana deberán enfrentar al AEK en un partidazo.

Ahora el conjunto griego se enfrentará al gran reto de enfrentar a un cuadro ‘top’ de Europa como es el Chelsea, que en su último partido goleó 4-1 a Cardiff City por la Premier League.

Horarios para ver el Chelsea vs Paok EN VIVO ONLINE por la Europa League

Canal para ver el Chelsea vs Paok EN VIVO ONLINE por la Europa League

Chelsea vs Paok EN VIVO ONLINE vía Fox Sports por la Europa League

Chelsea vs Paok: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Europa League

Chelsea: Caballero; Zappacosta, Christensen, Cahill, Alonso; Ampadu, Fabregas, Loftus-Cheek; Willian, Morata, Hudson-Odoi.

PAOK: Paschalakis; Vieirinha, Varela, Crespo, Matos, Shakhov, Mauricio, El Kaddouri, Pelkas, Biseswar, Prijovic.

