La reveladora confesión de Leao Butrón sobre Emanuel Herrera

Leao Butrón es el arquero y uno de los referentes de Alianza Lima, pues con sus atajadas fue pieza fundamental para el título nacional conseguido por los íntimos en el año 2017. Sin embargo, este año ha tenido como rival a un delantero que le ha dado más de un dolor de cabeza, Emanuel Herrera.

El goleador de Sporting Cristal y de la temporada lleva 30 goles en el Torneo Descentralizado, 6 de los cuales los hizo en los 3 partidos que jugó contra los blanquiazules, en el arco de Leao Butrón, el considerado mejor arquero en la liga nacional. Es por eso que el experimentado portero se pronunció sobre el argentino.

"Bueno fuera que me los anotara en 4 partidos (los 6 goles), pero me los hizo en 3, porque uno no jugó. Realmente Herrera es el delantero que más me hizo sufrir en corto tiempo, el que más me ha complicado”, aseguro el golero de Alianza Lima en el programa en declaraciones para RPP.

Los delanteros que más goles le han marcado a Leao Butrón en toda su carrera son Sergio Ibarra y Waldir Sáenz, sin embargo el portero íntimo valoró más lo hecho por Emanuel Herrera, “porque todo eso lo ha hecho en tan solo 8 meses, ahí está la pequeña gran diferencia", señaló.

Por último Butrón dijo que espera continuar su carrera por una temporada más. "Hemos tenido una reunión hace una semana y es muy probable que juegue un año más. Me siento bien ahora. Quiero retirarme bien. Espero que sea en Alianza", puntualizó.