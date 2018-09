La confesión de Waldir Sáenz al ver jugar a Gabriel Leyes en Alianza Lima [VIDEO]

Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima y el delantero más importante desde los inicios de los 90’ en la institución blanquiazul. “Wally” se caracterizó por ser un ‘9’ que era definitivo en los últimos metros y un modelo inspirador de jugadores que lo tomaron como un referente en el inicio de sus carreras, tal y como lo expresaron en su momento Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Sin embargo, el exfutbolista de 45 años brindó un análisis del actual juego del equipo de Pablo Bengoechea y soltó una frase que motivó las risas de los panelistas del programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes: “Gabriel Leyes me motivó a jugar”. Waldir Sáenz criticó la falta de oficio del atacante uruguayo, quien en su paso por Alianza, solo anotó tres goles y dos de ellos, le dieron el título nacional al cuadro victoriano después de 11 años.

“Lo que pasa es que Alianza se acostumbró a jugar como uruguayos, tener un '9' grandazo y tirársela. Pero para jugar así, debes tener un delantero rápido. El equipo puede cambiar el sistema con dos delanteros. Hay jugadores como Cruzado, ‘Cachito’, Costa, Fuentes, Affonso, entre otros, que pueden jugar con la pelota en el piso”, señaló Sáenz.

Al escuchar este comentario, Pedro García, periodista deportivo, mencionó al charrúa y dijo: “más respeto con Leyes, que tuvo su momento de picar al vacío ¿o no?". En ese momento, Waldir Saénz no se quedó callado y respondió lo siguiente:

“Leyes me motivó a jugar de nuevo, me pregunté muy serio si puedo jugar. Después dije: 'No, ya no me da'. Si jugaba Leyes ya es fácil jugar, yo quería que me llamen para preguntar, ¿Waldir estás o no estás?. Para yo decirles que no, que ahora estoy como entrenador", reveló el exjugador de Sporting Cristal y Sport Boys.