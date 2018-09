Antoine Griezmann: "Me siento en la misma mesa que Messi y Cristiano"

En una reciente entrevista con el diario español ‘AS’, la estrella del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann desveló de todo; desde su frustración por no haber sido incluido en la lista de nominaciones de ‘The Best’ de la FIFA hasta por qué decidió rechazar la oferta del FC Barcelona para quedarse en el ‘Atleti’.

"No podemos hacer nada. Es una lástima que no haya ningún campeón del mundo nominado. Hicimos un gran Mundial y toda la plantilla se merecía un premio: Mbappé, Varane, Kanté. Creo que el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede”, comentó ‘Grizzi’ sobre la falta de nominados franceses en la lista al mejor del mundo.

Además, explicó que a pesar de ser diferente a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, él busca ser un jugador más completo. "Está claro que soy un jugador diferente a Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé. Estoy en lo más alto pero puedo mejorar. No voy a meter cincuenta goles, pero sí busco ayudar ofensivamente y trabajar en equipo. Busco ser lo más completo posible".

Por otra parte, ‘El Principito’ reveló que el dinero no fue el motivo por el cual decidió quedarse en el cuadro ‘colchonero’, pero que su decisión si le da más prestigio al club y equipo. "No me quedé por eso, el dinero no es lo más importante para mí. Me quedo donde me quieran más, donde me den más amor, más afición (…) Quedarme por dinero, nunca. Si es así me voy a China, me iría allí si quisiera cobrar más. Estoy contento en el Atlético, tengo un entrenador que me quiere y que me da confianza y tengo unos compañeros que creen en mí. Y detrás hay una afición que sé que me quiere."Decir 'no' al Barcelona da grandeza al Atlético, al 'Cholo', a mis compañeros… Yo los quiero ayudar para crecer y confío en ellos para que me hagan crecer a mí. Nos dimos mucho mutuamente y todo es muy positivo para que esto vaya más arriba", expresó.

Finalmente, Griezmann reveló que ahora se siente al nivel de las dos estrellas que dominaron la élite del fútbol: "Ahora ya me siento en la misma mesa que Messi y Cristiano Ronaldo. Y sé que otros jugadores van a venir seguro. Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", concluyó.