Canelo vs Golovkin EN VIVO Y EN DIRECTO: cómo ver por internet la pelea por los títulos medianos CMB y AMB

Saúl Canelo Álvarez vs. Gennady 'GGG' Golovkin este sábado 15 de septiembre desde el T Mobile en Las vegas EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía HBO / Space / Televisa / TV Azteca por los títulos medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial (CMB). Conoce cómo puedes seguir la TRANSMISIÓN EN VIVO vía internet.

A qué hora pelea Canelo Alvarez

Canelo Álvarez saltará al ring desde las 10:00 p.m. y buscará arrebatarle los cinturones al kazajo, que ha venido atacando al mexicano por dopaje.

Pero esto no ha ofendido a Canelo, muy por el contrario, asegura que su rival está poniendo excusas para "lo que se le viene el sábado que es una derrota para ellos".

Dónde ver la pelea de Canelo Alvarez

El combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin será transmitida por los canales HBO, Canal Space, TV Azteca y Televisa Deportes. Conoce, a continuación, cómo seguir EN VIVO vía internet.

HBO: Canelo vs. Golovkin EN VIVO ONLINE vía Internet por HBO Boxing. Si cuentas con DirecTV Sports, puedes seguir la pelea ONLINE por el precio de 85 dólares.

Canelo vs. Golovkin TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE por el canal de Space. Solo tienes que ingresar a la página web oficial de Combate Space y entrar a Space GO.

Canelo vs. Golovkin EN VIVO ONLINE vía internet mediante Pay Per View. A cambio de 85 dólares, puedes seguir la pelea entre Canelo y Golovkin aquí https://caneloggg.com/

Cuándo pelea el Canelo Álvarez

El combate entre Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin se realizará este sábado 15 de septiembre en el T Mobile de Las vegas, que tiene una capacidad para 20 mil personas. La pelea está programada para las 10 de la noche, hora peruana.

GGG, en mayo, igualó las 20 defensas de sus títulos de la leyenda Bernard Hopkins y presenta un increíble récord de 38 victorias, 34 de ellas por KO, un solo empate y ninguna derrota. Por su parte, Canelo Álvarez, registra un total de 49 triunfos, 34 de ellos por KO, dos igualdades y solo una derrota que fue contra el estadounidense Floyd Mayweather.

Horarios para ver el Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE por los títulos medianos CMB y AMB

País Preliminares Canelo vs. Golovkin

México 7:00 pm 9:00 p.m.

Honduras 7:00 pm 9:00 p.m.

Guatemala 7:00 pm 9:00 p.m.

El Salvador 7:00 pm 9:00 p.m.

Nicaragua 7:00 pm 9:00 p.m.

Ecuador 8:00 pm 10:00 p.m.

Perú 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Panamá 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m. 11:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p.m. 11:00 pm

Venezuela 9:00 pm 11:00 pm

Argentina 10:00 pm 00:00 am

Brasil 10:00 pm 00:00 am

Chile 10:00 pm 00:00 am

Canales para ver el Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE por los títulos medianos CMB y AMB

Space TV

518 DirecTV

128 Movistar

130 Claro TV

TV Azteca Deportes

HBO

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin?

No se pierda todas las incidencias de la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin por LaRepublica.pe. Tras finalizar el combate podrá ver el resumen de este combate en Las Vegas.