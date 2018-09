Golovkin hace seria acusación contra Canelo Álvarez previo a pelea de box

Este sábado se disputarán uno de los grandes y esperados enfrentamientos de box entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin. A falta de dos días para la pelea en Las Vegas, el luchador kazajo hizo unas serias acusaciones a su rival por un caso de dopaje.

Ambos pugilistas tuvieron un primer encuentro el 16 de septiembre del 2017 en el T-Mobile Arena. La pelea terminó en empate, aunque con el disgusto de ambos luchadores. Si bien retuvo sus títulos de peso mediano, Golovkin no logró ganar por primera vez en su historial de box. Un año después se realizará la revancha.

La segunda pelea entre ambos estaba programada para el 5 mayo, aunque tuvo que suspenderse después de que 'Canelo' diera positivo en el control antidoping, que demostró, en dos ocasiones, que el mexicano de 28 años tenía clembuterol en su organismo.

Después de una suspensión de seis meses, la pelea podrá disputarse, pero Gennady Golovkin fue directo en señalar que el caso de dopaje de su rival no fue porque un consumo de carne contaminada, como argumentó 'Canelo' Álvarez'.

"No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. Esas historias no tienen sentido", declaró 'GGG'. Añadió que "no se puede negar que hay marcas de pinchazos en sus manos y sus brazos. Las marcas de inyecciones son evidentes". Asimismo, expresó que se podían ver los pinchazos "por todos lados, en los bíceps, el estómago. Podías ver las marcas por todo su cuerpo, pero ahora mismo es lo último en lo que estoy preocupado. Ahora estoy centrado en la pelea".

En su defensa, 'Canelo' Álvarez, que tiene dos empates y una derrota en su historial de peleas, respondió que "estos son los gritos y lamentos de alguien que se está ahogando. Son las excusas que están poniendo por lo que se les viene el sábado, que es una derrota para ellos". El mexicano podrá demostrar su fuerza en la pelea de box que se realizará en el T-Mobile Arena.