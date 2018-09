Cristiano Ronaldo recibe duro mensaje de Sergio Ramos previo al premio The Best

La selección de España derrotó 2-1 a Inglaterra en el debut de Luis Enrique por la UEFA Liga de las Nacionales y, tras el partido, Sergio Ramos se refirió a la entrega del premio The Best, que se entregará el próximo 24 de septiembre en Londres.

El central español mantiene su postura y aseguró que Luka Modric es el candidato favorito a ganar el premio The Best a mejor jugador de la FIFA, distinción que compite con el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah.

"Ya se verá (el ganador). Es un gran amigo y, además, hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Es un grandísimo crack. Es de los pocos que (si lo gana) me alegraría como si me lo diesen a mí. Quizás hay jugadores con más marketing, con más nombre, pero Modric se merece ese galardón", señaló Ramos en la zona mixta de Wembley tras jugar en el triunfo por 2-1 ante Inglaterra por la Liga de las Naciones.

Las pifeas de los hinchas a Sergio Ramos en Wembley

El jugador de 32 años fue pifeado por los hinchas durante el trancurso del partido cada vez que cada vez que tocaba el balón. La anterior ocasión que visitó el mítico Wembley, el central fue protagonista de una jugada dividida donde terminó lesionando a Mohamed Salad en la final de la pasada Champions League entre el Real Madrid y Liverpool.

"Uno se intenta evadir. Al final se siente, pero me mantengo al margen de todo. No influye en mi juego ni mucho menos. Me hubiese gustado otro recibimiento, porque la gente se queda con la acción puntual de la final y nadie se acuerda de las amenazas de muerte que ha recibido mi familia. Es un tema muy delicado que la gente quizá se lo toma a broma. Mi conciencia está muy tranquila", reflexionó Ramos.