Brasil doblegó a Estados Unidos 2-0 en partido de exhibición fecha FIFA [RESUMEN Y GOLES]

La Selección de Brasil recuperó las sensaciones positivas luego de caer en cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018 al vencer este viernes por 2-0 a su similar de Estados Unidos en partido amistoso fecha FIFA; duelo celebrado en el Estadio 'MetLife' de Nueva York.

Roberto Firmino y Neymar Jr convirtieron para la 'canarinha', que dio su primer paso de cara a su puesta a punto, no solo para lo que será el inicio de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, sino también para la Copa América que organizarán en el 2019.

Tite, con una segunda oportunidad en el banquillo 'garoto' tras la eliminación en Rusia a manos de Bélgica, contó con la mayoría de sus piezas habituales. Solo Marcelo y Gabriel Jesús no entraron en esta convocatoria.

Cuando corría el minuto 11, Douglas Costa logró conectar un centro hacia Firmino, quien logró hacerse un espacio en el área y definir para el 1-0. Cerca del final de la primera etapa (43'), Neymar pondría el 2-0 desde el punto penal por falta en el área por parte de Will Trapp. Cabe destacar que, para la escuadra norteamericana, el cotejo de este viernes fue el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Clint Dempsey.

Aún así, el amistoso sirvió para ver a una nueva generación estadounidense sumar minutos y experiencia con la selección nacional, como Timothy Weah, delantero del PSG y llamado a ser una de las grandes figuras del futuro en el balompié.

