Rusia 2018: El fastidio de Vida con Mandzukic luego de la derrota croata

Perder la final de la Copa del Mundo no es algo fácil de digerir para ningún futbolista en el mundo, pues por más que se trate de los jugadores de la selección de Croacia, quienes antes de iniciar el torneo no se esperaban llegar tan lejos, si ya estás en esa instancia, quieres ganar el trofeo a como dé lugar, y no hacerlo genera molestas.

Esto quedó en manifiesto tras la final del Mundial de Rusia 2018, donde Croacia se vio superado por Francia por 4-2. Mientras los jugadores balcánicos se saludaban para darse ánimos al término del compromiso, cuando Mario Madzukic se acerca a sus compañeros para consolarlos, al llegar donde Domagoj Vida, este no aceptó el saludo, retirándole bruscamente las manos.

El delantero de Juventus, visiblemente sorprendido por la actitud de su compañero, lo señaló con el dedo. Felizmente un compañero se pudo en medio para evitar que el incidente pase a mayores. Instantes después el director técnico Zlatko Dalic calmó a ambos deportistas.

Croacia disputó este domingo su primera final de la Copa del Mundo, pero no pudo ante el enorme poderío del cuadro francés, que además se aprovechó del desgaste físico de los croatas, quienes para llegar a esta instancia disputaron 3 tiempo suplementarios.