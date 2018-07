Inglaterra vs Bélgica DÓNDE Y CÓMO VER EN VIVO por tercer lugar del Mundial

Dicen que es el partido que nadie quiere disputar, pues la herida por quedar eliminados en semifinales aún no cicatriza. Inglaterra y Bélgica fueron de menos a más en esta Copa del Mundo, cumplieron su primer objetivo, disputar los siete encuentros del Mundial Rusia 2018, y ahora lucharán en San Petersburgo (9.00 a.m. EN VIVO Y EN DIRECTO) por subir al podio del tercer lugar. ¿Premio consuelo?

A la par se disputará un duelo interesante entre los dos mejores delanteros del Mundial. Harry Kane y Romelu Lukaku están en el primer y segundo lugar, respectivamente, de la tabla de goleadores. El de Tottenham tiene seis y el de Manchester United cuatro. Y seguramente entre ellos dos estará la Bota de Oro de esta Copa.

El entrenador inglés, Gareth Southgate, aseguró que utilizará varios de sus titulares y que su equipo está mentalizado en conseguir la victoria. “No será exactamente el mismo once que el otro día, haremos los mínimos cambios posibles. Tenemos la oportunidad de ganar una medalla en un Mundial que solo lo ha conseguido un equipo inglés en la historia. Estuvimos a 20 minutos de una final de la Copa del Mundo”.

Still hurting – but still smiling. #threelions pic.twitter.com/9DUFANJoPj