Croacia vs Inglaterra: curioso mensaje sobre Perú en las tribunas del estadio Luzhniki

No olvidan a la Bicolor. Una bandera de El Salvador flameó durante la semifinal Croacia vs. Inglaterra por el Mundial de Rusia 2018, pese a que la selección de este país no clasificó al certamen futbolístico más importante del planeta.

Sucede que un grupo de salvadoreños llegó hasta el estadio de Luzhniki para presenciar el partido donde se definiría al segundo finalista y para hacer un pedido divino: que su equipo clasifique al próximo Mundial, el cual se disputará en Qatar.

Tomando el ejemplo de Perú en Rusia 2018, un hincha dejó ver su anhelo de que El Salvador vuelva a un Mundial de fútbol, por lo que se paseó por el recinto con su bandera y un cartel con la leyenda “Dios, ya mandaste a Perú, ahora El Salvador en Qatar 2022”, escrita en inglés y español.

El Salvador participó en los mundiales de México 70 y España 82, donde coincidentemente también estuvo la selección peruana. Cabe destacar que, con la clasificación a Rusia 2018, la Blanquirroja sumó cuatro participaciones mundialistas.

“Soñar no cuesta nada, si se le cumplió a Perú, se nos cumple a nosotros en Qatar”, comentó el autor del llamativo cartel al portal Mediotiempo.

“Claro, ellos simplemente se pusieron las ganas, dijeron ‘nos vamos para Rusia, nos vamos para Rusia’ y ojalá nosotros podamos hacer lo mismo", finalizó.