Pelé manda un mensaje de felicitación a Cristiano por su pase a la Juventus

Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid tras nueve años de vestir la camiseta del club, ahora asumirá otro reto, el de obtener éxito en Italia. Por ello, la decisión del portugués ha sido saludada por Edson Arantes do Nascimento o simplemente ‘Pelé’.

‘O’ Rei’, como también se le conoce al campeón del mundo, manifestó su gusto por el traspaso de ‘CR7’ a través de su cuenta de Twitter donde además contó una experiencia similar por la que él tuvo que pasar cuando debió pasar de un equipo a otro.

“Felicidades Cristiano, para mí fue muy difícil unirme a otro equipo luego de pasar mucho tiempo en el Santos, pero el cambio fue correcto. Los campeones nunca desisten de los nuevos retos”, fue la postal que el goleador brasileño le dedicó al ahora exjugador del Real Madrid.

Congratulations, @Cristiano . It was hard to join another side after so long at Santos but it was the right move. Champions never tire of new challenges. /Parabéns, Cristiano! Eu achei muito difícil defender outra camisa depois de tanto tempo no @SantosFC , mas foi o certo a fazer. https://t.co/aA44BKpakr

La situación a la que se refiere el brasileño data de 1974 cuando dejó el club Santos tras más de 18 años y medio de defenderlo, para fichar por el club Cosmos de Nueva York, Estados Unidos, donde finalmente culminaría su exitosa carrera deportiva en 1977.

Asimismo, ‘Pelé’ quiso recordar una frase que su padre le aconsejó respecto a su desempeño como futbolista. “Marqué mi último gol un 11 de julio de 1971. Mi padre me dijo que debo parar cuando esté en mi mejor versión”, publicó el ex jugador.

I scored my last international goal on 11 July 1971. My father said you should always stop when you are at your best. // Eu marquei meu último gol internacional no dia 11 de julho de 1971. Meu pai me disse que sempre deve se parar quando você está no seu melhor momento. pic.twitter.com/2N7pTbhvQG