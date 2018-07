Aún no se la quita

Jorge Sampaoli se aferra a la albiceleste. Y es que pese a no tener el visto bueno de la hinchada y de algunos jugadores, tras la eliminación de la selección en octavos de final del Mundial, el técnico no renuncia al cargo. ¿Lo echan? Económicamente no es factible para los miembros de la AFA, quienes se reunieron ayer en el predio de Ezeiza con el ‘Hombrecito’. De cesarlo, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) tendría la obligación de abonar 8.264.000 dólares en su cuenta.

Lo cierto es que el DT habría recibido un ultimátum luego de la extensa conversación con Claudio Tapia y Daniel Angelici, recién regresado de Europa. Sin amistosos hasta octubre, lo más urgente para Sampaoli será reconstruir su desmantelado cuerpo técnico y pensar en una nueva y remodelada selección absoluta. Sin Mascherano y Biglia (anunciaron su retiro del equipo nacional), solo queda esperar la decisión de Lionel Messi.

Nueva oportunidad

En dicha reunión se definió que Sampaoli se hará cargo de la sub-20 que participará del torneo L’Alcudia Valencia que se inicia el 28 de julio. Después de ello se hará una evaluación del trabajo del argentino.

“En tanto, en la próxima reunión de Comité Ejecutivo, pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de cómo ha sido el proceso del entrenador hasta este momento”, dice el comunicado que la AFA hizo público a través de sus redes sociales.

Posibles reemplazos

Si bien la continuidad de Sampaoli al mando de la selección argentina se alargó, es un secreto a voces que la directiva ya no confía en el trabajo del estratega. Por ello iniciaron la búsqueda de un nuevo técnico. Los medios de comunicación hablan de posibles reemplazantes: Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo, Diego Simeone, José Néstor Pékerman, entre otros.

Todo parece indicar que el cambio en la AFA será total. Pékerman, quien culmina una era en Colombia, llegaría a Argentina, pero como el nuevo manager del seleccionado, mientras que Ricardo Gareca lo haría como el flamante nuevo técnico de la selección absoluta.

“Yo creo que cada vez toma más fuerza la fórmula Gareca como DT y Pékerman como manager, siempre y cuando Pékerman acepte ese cargo”, informó el comunicador Hernán Castillo en TNT Sports.

Por ahora, Sampaoli se aferra a seguir con el buzo.

65

mil dólares de salario más 111.666 dólares por su trayectoria percibe mensualmente Sampaoli.