A capa y espada

La CBF emitió un comunicado en sus redes sociales repudiando los comentarios racistas que recibió Fernandinho después de su actuación en la derrota frente a Bélgica. El jugador de la ‘Verdeamarilla’ metió un gol en contra, que fue el 1-0 de Bélgica, y encima, en general, jugó un partido para el olvido.

Juez coimero

A través de un comunicado, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que suspendió de por vida al árbitro Marwa Range de Kenia, quien había sido seleccionado para Rusia, por aceptar un soborno. Range fue eliminado de la lista para el Mundial después de que una grabación difundida por los medios lo mostrara aceptando un soborno de 6.000 dólares de un periodista que se hizo pasar por un dirigente.

Zlatan los felicitó

A través de sus redes sociales, Zlatan Ibrahimovic felicitó a los jugadores de la selección de Suecia y señaló que todos deben recibir el Balón de Oro en su país. “Cada jugador debe ganar el Balón de Oro en Suecia. Lo que hicieron será recordado siempre. Gracias por el espectáculo”, dijo Zlatan.

Quien a Hierro mata...

Fernando Hierro, quien dirigió a la selección española en el último Mundial tras la salida de Julen Lopetegui, decidió no volver a su cargo de director deportivo y terminó así su relación con la Federación. Hierro fue director deportivo entre 2007 y 2011.

Papá lo sabe todo

Mesut Ozil fue víctima de despiadadas críticas por su mala performance en el Mundial Rusia 2018. Incluso, el directivo de la selección germana Oliver Bierhoff ninguneó al jugador de origen turco. Esto molestó mucho a su papá Mustafa, quien sin medias tintas le aconsejó. “En su lugar, yo me retiraría de la selección. Convirtieron a mi hijo en un chivo expiatorio”.

Paga tu apuesta

Después de la victoria de Inglaterra ante Suecia en el Mundial, Zlatan deberá pagar una apuesta y David Beckham ya lo bromeó por Instagram. ¿Cuál era la apuesta? Si ganaba Inglaterra, el sueco tendrá que ir a ver un partido en Wembley vestido con la camiseta de los ‘Tres Leones’. ¿Cumplirá?.

Sting y la Copa

El histórico líder de The Police contó que prefiere ver fútbol de clubes antes que de selecciones. ¿La razón? El ex The Police fue clarito: “La FIFA es corrupta y que los mundiales están demasiado determinados por los nacionalismos”. Sting se declaró hincha del Newcastle donde jugara Nolberto Solano.

Papa bromista

Sabido es el fanatismo del papa Francisco por el fútbol en general. Y el Mundial no es una excepción para él. Durante la misa de este domingo en la Plaza San Pedro, el sumo pontífice aprovechó para consolar a los hinchas brasileños luego de la eliminación de la selección de Tite y Neymar de Rusia. “Veo banderas brasileñas. Saludo a los brasileños y ánimo, otra vez será... ¡Coraje! Habrá otra oportunidad”, dijo.