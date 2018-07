Inglaterra vs Suecia TRANSMISIÓN EN VIVO: con Harry Kane por cuartos de final

Partidazo. Inglaterra se enfrenta este sábado ante Suecia (1:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) en el encuentro que cerrará los cuartos de final de Rusia 2018. Ambos lucharán por un lugar en las semifinales del torneo.

Los ingleses vienen de un duro partido ante Colombia donde ganaron en la definición por penales por 4 a 3. Con Harry Kane como líder, buscarán derrotar a la selección con la mejor defensa del torneo: Suecia.

Suecia apenas recibió tres goles en el torneo y accedieron a esta instancia del torneo tras vencer por la mínima diferencia a Suiza.

La última vez que Suecia logró estar en semifinales fue en Estados Unidos 1994.

Inglaterra vs Suecia se han enfrentado en dos oportunidades en la historia de los Mundiales. Ambas selecciones registran empates en sus partidos disputados en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Alineaciones probables del Inglaterra vs Suecia

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young; Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli; Raheem Sterling y Harry Kane.

Suecia: Robin Olsen; Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen.

Horarios del Inglaterra vs Suecia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del Inglaterra vs Suecia

Perú

Latina y DirecTV Sports.

Argentina

TvC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.

México

Sky México, TDN, Televisa y Tv Azteca.

Chile

Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports.

Colombia

Caracol, RCN, DirecTV Sports.

Ecuador

RTS, DirecTV Sports.

España

Mediaset España: Telecinco, TransTV, Cuatro, Be Mad.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Inglaterra vs Suecia?

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs Suecia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.