Inglaterra vs Suecia por un cupo para las semifinales del Mundial | EN VIVO

Duelo europeo. Inglaterra y Suecia medirán fuerzas este sábado desde las 9:00 a.m. (EN VIVO Y EN DIRECTO por Latina, DirecTV y Globo TV) en el Samara Arena por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. También podrás seguir el partido EN VIVO por LaRepublica.pe.

Los ingleses tuvieron que irse hasta los penales ante Colombia para conseguir su boleto a esta instancia. De ese partido llegaron varios jugadores tocados, como el centrocampista Dele Alli, el lateral Ashley Young y los delanteros Jaime Vardy y Harry Kane, este último el máximo goleador del Mundial con seis dianas (tres de penal).

Sin embargo, la mayoría de ellos podrían arrancar las acciones sin problema alguno. Excepto el atacante del Leicester City, Vardy, quien es la principal duda por un problema muscular en la ingle.

"No pensamos en ser campeones del mundo, porque queda mucho, apenas acaba de comenzar la segunda parte de este torneo", comentó Harry kane.

A quick look around the venue for the manager and captain... 👀#threelions pic.twitter.com/WZYPToag9I — England (@England) 6 de julio de 2018

Por su parte, lo más destacado de Suecia hasta el momento en el Mundial se vio en la goleada 3-0 ante México para terminar liderando el Grupo F. Luego, en octavos, se impuso por la mínima diferencia a una complicada Suiza.

Para el choque ante los 'Tres Leones', el entrenador sueco Janne Andersson, pierde a su lateral derecho Mikael Lustig por acumulación de amarillas. Pero recupera al mediocentro Sebastian Larsson.

Horarios del Inglaterra vs Suecia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del Inglaterra vs Suecia

España - Mediaset, Telecinco, Trans TV

Argentina - TyC Sports, DirecTv Sports, TV Publica

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Uruguay - Monte Carlo TV, Teledoce

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Panamá - RPCTV, Telemetro, TVMax

Perú - Latina, DirecTV, TV Perú

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - Telemundo, FOX, FS1, NBC

Alineaciones probables del Inglaterra vs Suecia

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young; Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli; Raheem Sterling y Harry Kane.

Suecia: Robin Olsen; Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Inglaterra vs Suecia?

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs Suecia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.