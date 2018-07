Uruguay vs Francia MINUTO A MINUTO: por el pase a semifinales de Rusia 2018

En un duelo rico en historia, tres títulos del mundo estarán en la cancha de Nizhni Nóvgorod cuando las selecciones de Uruguay y Francia se enfrenten este viernes en uno de los duelos más atractivos de cuartos de final del Mundial Rusia 2018 (9:00 p.m. hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO).

Los dirigidos por el maestro Óscar Washington Tabárez llegan a este partido tras haber ganado sus cuatro juegos en la Copa del Mundo, pero con la casi segura ausencia de Edinson Cavani, lo cual supone una sensible baja para el once charrúa.

Sin embargo, pese a esto, su posible reemplazante, Christian Stuani tratará de estar a la altura de tan importante compromiso. La celeste además basa su confianza en su impecable orden defensivo, ya que en todo el torneo apenas recibió un gol.

Francia, por su parte, tuvo también un muy buen torneo, teniendo su pico más alto en el último partido contra Argentina, con una brillante actuación de Kylan Mbappé que deslumbró al mundo con su velocidad y potencia.

Pero además Francia tiene hombre como Griezmann y Pogba en ofensiva, así como Kanté y Varane en defensa, que le dan equilibrio en todas sus líneas, por lo que parte con cierto favoritismo para el partido.

Ambos equipos se vieron las caras 3 veces en las Copas del Mundo, con un saldo de 1 triunfo para Uruguay y 2 empates. Francia tratará de romper esta racha para seguir su camino hacia su segundo título del mundo, pero no la tendrá nada fácil ante la garra charrúa.

Horarios del Uruguay vs Francia

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Canales del Uruguay vs Francia

Uruguay vs Francia en vivo por Latina

Narración: Peter Arévalo

Comentarios: Eddie Fleischmann y Coki Gonzales

Uruguay vs Francia en vivo por DirecTV Sports (Audio 1)

Narración: Martín Rodríguez

Comentarios: Martín Charquero

Uruguay vs Francia en vivo por DirecTV Sports (Audio 2)

Narración: Bruno Vain

Comentarios: Carlos Suárez

Uruguay vs Francia en vivo por TV Pública

Narración: Sebastián Vignolo

Comentarios: Diego Latorre

Uruguay vs Francia en vivo por Telemundo Sports

Narración: Sammy Sadovnik

Comentarios: Eduardo Biscayart y Diego Forlán

Uruguay vs Francia en vivo por Movistar Play (Centroamérica y Chile)

Narración: Herman Chanampa

Comentarios: Roberto Drago

Uruguay vs Francia en vivo por Tigo Sports de Bolivia

Narración: Ernesto Moreno

Comentarios: Ernesto Rojas y Asbel Valenzuela

Posibles alineaciones del Uruguay vs Francia

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Cristhian Stuani (o Edinson Cavani).

Francia: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Uruguay vs Francia?

Si quieres seguir en Internet el Uruguay vs Francia LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.