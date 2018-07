Selección peruana: amistoso contra Alemania cambiaría de fecha

Luego de la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, y previo a su participación en el máximo torneo de selecciones, la blanquirroja cerró dos amistosos de primer nivel para septiembre frente a Holanda y Alemania.

El amistoso contra los holandeses se jugará el 6 de ese mes, mientras que el día 10 sería el juego ante los ‘teutones’. Sin embargo, este último partido sufriría una variación en cuanto a la fecha, según comunicó el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye.

"El 6 de septiembre jugaremos ante Holanda en Ámsterdam y el 9 de septiembre enfrentaremos a Alemania en la ciudad de Sinsheim, ubicada a una hora de Fránkfurt, aunque estamos viendo la posibilidad de correr un día más este segundo partido", precisó García Pye en declaraciones a Radio Ovación.

Sobre Ricardo Gareca, el gerente dijo que "ha pedido tiempo para tomar una decisión, pensar con cabeza fría y analizar las cosas de manera más serena. Gareca no es un profesional que tome un proyecto y lo deje en el camino. La experiencia me hace ser prudente y no hablar más de la cuenta", puntualizó.