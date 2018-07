El amuleto de Cherchesov

Sochi. Agencia

Nació en un cerro chosicano, por eso se hace llamar Lorenzo de Chosica. Radica en Rusia como periodista deportivo, es más peruano que la papa pero también es el amuleto del entrenador ruso, Stanislav Cherchesov.

Lorenzo Goicoechea aseguró que no va a abandonar a su ‘amigo’ cuando se enfrente a Croacia por los cuartos de final. “Antes del partido entre Rusia y España me llamó y me dijo que tenía que estar con él. Yo le dije: ‘Estaré contigo, hermano’. Parece que le di suerte, porque los penales son cuestión de fortuna”, comentó. Sorprendió a todos cuando Cherchesov lo llamó en la conferencia de prensa, para agradecerle por su apoyo y confianza.

“Los de la FIFA se quedaron boquiabiertos. El jefe de prensa me llevó de las orejas. Cherchesov me tenía preparada la camiseta con la firma de todos los jugadores del equipo ruso. Fue un detalle precioso”.

El periodista asegura que es el hincha número uno de Rusia. “La camiseta (que le regaló) llevaba el número uno y me he convertido en su amigo número uno”.

Su amistad con el estratega se forjó cuando salió en su defensa ante las críticas de los periodistas . “Como no ganaba los amistosos, la prensa pedía que se marchara. Y yo cada vez que me acreditaba para un partido, los criticaba a ellos. Éramos como el Quijote y Sancho Panza contra los molinos de viento. La prensa rusa siempre le hace preguntas a Cherchesov con mala intención”. El peruano confía en que Rusia clasificará hasta las semifinales. “Dios mediante, regresaremos de Sochi a Moscú. Con semifinales será suficiente. Si no, dirán que hemos comprado el Mundial”.