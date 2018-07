Brasil vs México EN VIVO ONLINE: empezó el partido de octavos de final

Imperdible. Brasil y México chocan este lunes desde las 9:00 a.m. (EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE por GloboTV, TyC Sports, Latina y Televisa) por los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

MINUTO A MINUTO

- 12' Herrera estaba con la opción de gol, pero no tocó la pelota. Parecía estar adelantado.

- 11' 'Chicharito' que estuvo en el área brasileña, pero la defensa rival despejó el balón.

- 9' ¡Allison chocó con un jugador mexicano y el balón salió fuera del arco!

- 9' Tiro de esquina para México.

- 7' Falta del 'Piojo' Herrera contra Neymar.

- 7' pases en México que alientan a la hinchada azteca a gritar '¡Ole!'.

- 5' Neymar le pegó al balón y el 'Memo' Ochoa detuvo la pelota.

- 5' Coutinho cometió varias faltas a Ayala.

- 3' Falta de Chicharito contra Fagner.

- 2' ¡Centro de Lozano que despeja Allison con un puño!

Empezó el partido de Brasil vs México.

Previa: Alineaciones confirmadas.

La previa

La 'Canarinha' se quedó con el primer lugar del Grupo E al sumar 7 puntos producto de dos victorias sobre Costa Rica y Serbia (ambas por 2-0) y un empate (1-1) contra Suiza, en su debut. Sin embargo, la pentacampeona del mundo aún está en deuda a nivel de juego.

Según cifras oficiales de la FIFA, México y Brasil se han enfrentado en 40 ocasiones de las cuales 23 fueron triunfos para el país de la samba, mientras que los aztecas celebraron en 10 oportunidades, siendo la más importante la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los 7 duelos restantes quedaron en empate.

En cuanto a la Copa del Mundo, la ventaja brasileña es aún mayor, pues de cuatro choques han ganado tres (Mundial 1950: Brasil 4 – México 0 / Mundial 1954: Brasil 5 – México 0 / Mundial 1962: Brasil 2 – México 0) y empatado solo uno (Mundial 2014: Brasil 0 – México 0).

Neymar volverá a comandar el ataque del Scratch junto a Philippe Coutinho y Gabriel Jesús. Los tres vienen jugando juntos desde las Eliminatorias pasadas y se conocen a la perfección.

Tite confirmou hoje o time que vai encarar o México amanhã. Prepare sua torcida que a bola vai rolar 11h, hein? #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/DQzyiosSSF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 1 de julio de 2018

México tuvo en sus manos el primer lugar del Grupo F, pero cayó goleado (0-3) ante Suecia y terminó en la segunda casilla. Igualmente, según mencionan desde el conjunto mexicano, era algo que tenían previsto.

“Creo que Brasil es un gran equipo. Me atrevería a decir que es el mejor del mundo. En cuanto al quinto partido, por respeto, nos merecemos estar aquí, hace unos meses existía la posibilidad de enfrentar a Brasil, esperamos hacer un gran partido, y hacer un gran juego ante el mejor del mundo”, dijo en la previa el estratega Juan Carlos Osorio.

Asimismo, Héctor Herrera, uno de los futbolistas que estuvo presente en la obtención de la medalla de Oro en Londres 2012, se mostró seguro en lo que ellos puedan hacer. “Estuve en la medalla de oro, eso es pasado, hay que vivir el presente, sabemos que ellos tienen un equipo con mucha calidad, espero mañana que hagamos un gran partido, confío en el grupo, en mí y confío en que mañana podamos seguir con nuestro sueño”, apuntó.

Horarios del México vs Brasil

Costa Rica - 8:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del México vs Brasil

Perú - Latina, DirecTV

México - Azteca, TDN, SKY, Estrellas

Panamá - RPCTV, Telemetro, TVMax

Colombia - Caracol y RCN

Ecuador - RTS y DirecTV Sports

Venezuela - Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT, IVC, DirecTV Sports

Bolivia - Red Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Paraguay - Telefuturo, SNT, Tigo Sports, Movistar Deportes

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Uruguay - Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce

Argentina - TyC Sports y TV Pública

España - Mediaset, Telecinco y Cuatro

Estados Unidos - Telemundo, FOX, FS1, NBC

México vs Brasil en vivo por DirecTV Sports (Audio 1 - Latinoamérica)

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

México vs Brasil en vivo por DirecTV Sports (Audio 2 - Latinoamérica)

Relatos: Federico Rojas

Comentarios: Carlos Suárez

México vs Brasil en vivo por TyC Sports

Relatos: Rodolfo De Paoli

Comentarios: Ariel Senosiain

Alineaciones probables del México vs Brasil

Brasil: Allison; Fagner o Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo o Filipe Luis; Casemiro; William, Paulinho, Coutinho; Gabriel Jesús y Neymar Jr.

México: Ochoa; Edson Alvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Guardado, Herrera; Layún, Vela, Lozano y 'Chicharito' Hernández.

