Croacia venció en penales a Dinamarca y está en cuartos de final | GOLES Y RESUMEN

La selección de Croacia logro una angustiosa clasificación a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018., luego de derrotar en la tanda de penales a Dinamarca por 3-2, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en duelo disputado en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

Mathias Jorgensen anotó el gol más rápido de la Copa del Mundo, tras abrir el marcador en favor de Dinamarca apenas a los 55 segundos. Sin embargo, Croacia puso de inmediato la igualdad con una anotación de Mario Mandzukic a los 4’.

PUEDES VER Rusia 2018: programación al detalle de octavos de final | Hora, fecha y canal

Lamentablemente el juego bajó en intensidad y se tornó aburrido hasta que se acabaron los 90 minutos reglamentarios, en donde solo hubo opciones de gol esporádicas a través de siparos de larga distancia.

Croacia tuvo de la opción más clara de gol en el tiempo extra, cuando en el minuto 116’ Jorgensen le cometió una falta a Rebic en el área. Luka Modric cobró el tiro de penal, pero su ejecución fue muy mala, permitiendo la atajada de Kasper Schmeichel.

Ya en la tanda de penales, Kramaric, Modric, y Rakitic marcaron los penales que le dieron el triunfo a croatas, que tuvieron como figura a su portero Danijel Subasic que atajó tres disparos de los daneses. Ahora Croacia se verá las caras con el local, Rusia, por los cuartos de final.

Tanda de penales

Penal 10 - Croacia: ¡Gol de Rakitic! Croacia avanza a cuartos de final.

Penal 9 - Dinamarca: ¡Fallo de Jorgensen! Atajó Subasic.

Penal 8 - Croacia: ¡Fallo de Pivaric! Atajó Schmeichel.

Penal 7 - Dinamarca: ¡Fallo de Schone! Atajó Subasic.

Penal 6 - Croacia: ¡Gol de Modric!

Penal 5- Dinamarca: ¡Gol de Krohn-Dehli!

Penal 4 - Croacia: ¡Gol de Kramaric!

Penal 3 - Dinamarca: ¡Golde Kjaer!

Penal 2 - Croacia: ¡Fallo de Badelj ! Atajó Schmeichel.

Penal 1 - Dinamarca: ¡Fallo de Eriksen! Atajó Subasic.

Tiempo suplementario

120' Final del tiempo extra. Nos vamos a penales.

116' Kasper Schmeichel ataja el penal a Luka Modric, que pateó muy mal.

114' PENAL PARA CROACIA: Jorgensen le comete falta a Rebic dentro del área, cuando estaba a punto de definir.

108' Cambio en Croacia: Milan Badelj ingresó por Mario Mandzukic.

106' Cambio en Dinamarca: Pione Sisto ingresa por Martin Braithwaite.

104' Kramaric centra y el balón casi se cola en la portería de Schmeichel.

98' Cambio en Dinamarca: Michael Krohn-Dehli ingresa por Thomas Delaney.

97' Cambio en Croacia: Andrej Kramaric ingresó por Iván Perisic.

95' Jonas Knudsen remata al arco y el balón es bloqueado por la defensa.

3' Dinamarca tomó la iniciativa en el inicio del alargue.

Segundo tiempo

94' Martin Braithwaite remata tras un rechazo del golero croata, y casi llega el gol danés.

92' Uffff Ivan Rakitic se anima desde fuera del área y el balón paso cerca al arco danés.

88' Lasse Schone intenta un disparo para Dinamarca, pero sin fortuna.

86' Rebic hace una gran jugada, que termina con un disparo desviado de Pivaric.

83' Mateo Kovacic recibe atención médica, pero seguirá en el campo.

81' Cambio en Croacia: Josip Pivaric ingresó por Ivan Strinic.

76' Luka Modric intenta un remate de larga distancia, pero el balón sale muy lejos del arco.

72' Nicolai Jorgensen remata al arco, pero responde bien el portero croata.

71' Cambio en Croacia: Mateo Kovacic ingresó por Marcelo Brozovic.

66' Cambio en Dinamarca: Nicolai Jorgensen ingresó por Thomas Delaney.

64' Kasper Schmeichel rechaza con los puños un centro peligroso al área

59' Buen balón colgado al área desde la banda por Ivan Perisic, pero no encuentra rematador.

55' Martin Braithwaite recibe un pase de Poulsen y remata al arco, pero el balón sale desviado.

53' Dinamarca tiene la mayor posesión del balón en el arranque de la segunda parte

46' Cambio en Dinamarca: Lasse Schone ingresó por Andreas Christensen.

Primer tiempo

44' Patea Rakitic, le salió suave el remate.

41' Eriksen casi regala una genialidad y anota.

38' ¡UFFFFFF! Lovren ganó arriba en un tiro libre. No pudo conectar de lleno.

36' Lovren (Croacia) envía un balón largo, pero no llega a ningún compañero.

32' Strinic intentaba rematar al arco. Schmeichel responde bien.

28' Perisic se la pierde luego de una serie de remates al arco de Dinamarca.

26' Braithwaite (Dinamarca) recibe un pase en el área pequeña y dispara al primer toque. Su remate va al centro y Subasic lo bloquea con las piernas.

23' Christensen (Dinamarca) centra al área, pero la defensa está atenta y logra despejar.

19' Mandzukic pide penal en el área.

15' Luka Modric conecta un pase en el área, pero es interceptado.

11' Perisic pateó al arco. El balón fue despejado por la barrera.

10' Otro tiro libre para Croacia. Esta vez al borde del área.

9' Tiro libre para Croacia.

Todos se enredaron y Mandzukic empata rápido el encuentro.

Jorgensen anota el primero del partido. Uno de los más rápidos del Mundial.

0’ Tiro de esquina para Dinamarca.

0’ Inicia el partido.

Ok now, deep breath everyone, as we're not done yet 😓#RUS are into the quarter-finals. Who's joining them? #CRO or #DEN?



Here are your 22 starters for #CRODEN pic.twitter.com/14GPt5kKmd