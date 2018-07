España fuera del Mundial, perdió por penales ante Rusia | GOLES Y RESUMEN

Rusia sigue sorprendiendo en la Copa del Mundo. El país sede empató 1-1 con España por octavos de final y clasificó a cuartos tras vencer por penales 4-3 en el estadio Olímpico Luzhnikí en Moscú, donde asistieron 78 011 personas.

La 'Roja' empezó arriba gracias a un autogol de Sergei Ingashevich a los 12', tras chocar con el balón en una ejecución de tiro libre mientras el ruso empujaba a Sergio Ramos.

Los excampeones mundiales recibieron el gol a los 41' tras un cabezazo de Artem Dzyuba que Gerad Piqué tocó con la mano. Penal ejecutado por el ruso que puso el empate 1-1.

El marcador se mantuvo en el tiempo suplementario. Rodrigo Moreno llegó en algunas ocasiones, mientras que Isco recibió reiteradas faltas. En penales, Rusia ganó 4-3 a España. Igor Akinfeev, la estrella del partido, atajó los disparos de Koke e Iago Aspas para darle la alegría al país sede.

En cuartos de final, el 'Oso tricolor' enfrentará al país victorioso de la llave entre Croacia vs Dinamarca.

Minuto a minuto

Penal 9 - España: ¡Falló Iago Aspas! ¡Atajó Akinfeev! ¡Rusia ganó 4-3 y pasó a cuartos de final!

Penal 8 - Rusia: ¡Gol de Cheryshev!

Penal 7 - España: ¡Gol de Sergio Ramos!

Penal 6 - Rusia: ¡Gol de Golovin!

Penal 5 - España: ¡La falló de Koke! ¡Atajó Akinfeev!

Penal 4 - Rusia: ¡Gol de Sergei Ignashevich!

Penal 3 - España: ¡Gol de Gerard Piqué!

Penal 2 - Rusia: ¡Gol de Fedor Smolov!

Penal 1 - España: ¡Gol de Andrés Iniesta!

- 121' Final del partido. ¡España y Rusia van a penales!

- 121' Otro disparo español que ataja Akinfeev.

- 119' Cheryshev se resbaló tras un contragolpe ruso.

- 117' Tiro de esquina de Rusia que despejó España.

- 116' ¡Asustó Rusia! España pudo despejar el balón.

- 115' El árbitro no cobra falta.

- 114' ¡Los españoles reclaman penal tras falta de Ignashevich a Piqué! El árbitro espera a la respuesta del VAR.

- 113' Falta contra Isco. Tiro libre para España.

- 112' Tiro libre para España cerca del área rusa tras falta a Isco.

- 111' Pase a Iago Aspas en área rival. El español perdió el balón.

- 109' ¡Buen disparo de Rodrigo que atajó Akinfeev!

- 108' Centro de Carvajal que atrapa Akinfeev.

- 107' Iniesta le pegó al arco, pero el balón chocó contra el rival. Akinfeev atrapó el balón.

Empezó el segundo tiempo suplementario.

- 105' + 1' Final del primer tiempo suplementario. Siguen empatados.

- 105' + 1' ¡Piqué cabeceó y Akinfeev la atrapó!

- 105' Tiro libre para España tras falta a Isco.

- 104' Cambio en España: entra Rodrigo Moreno, sale Marco Asensio.

- 104' Kudryashov cayó mal y terminó sentido.

- 102' Iago Aspas sigue intentando llegar al área rusa, pero la defensa logra intervenir los balones.

- 100' Asensio le pegó al balón y Akinfeev atrapó la pelota.

- 100' Iniesta se tropezó con Iago Aspas.

- 97' Cambio en Rusia: sale Kuzyaev, entra Erokhin.

- 97' Koke pateó desde fuera del área, pero el balón se fue por arriba del arco.

- 95' Isco quiso mandar un centro, pero la defensa rival despejó el balón.

- 94' Supuesta falta a España cerca del área rusa. El árbitro deja seguir el juego.

- 92' Iago Aspas intentó llegar al arco rival, pero la pelota terminó fuera.

Empezó el primer tiempo suplementario

- 94' Final del segundo tiempo. España empata 1-1 con Rusia y se va al alargue.

- 93' Smolov remató al arco, pero el balón se terminó desviado.

- 92' Intentó Cheryshev generar peligro en área española, pero no encontró compañero para el pase.

- 90' Cabezazo de Ramos que termina afuera. Kutepov no puede seguir más.

- 89' España intenta con varios tiros de esquina.

- 88' Tiro libre para España cerca del área rusa tras falta a Isco.

- 87' Contragolpe ruso que terminó en posición adelantada.

- 85' ¡Iniesta le pegó al balón y Akinfeev se estiró para atajar el balón! El arquero ruso volvió a atajar otro remate.

- 82' Supuesta mano de Rusia en área propia. Se detuvo el partido para ver el VAR y seguir con el juego.

- 81' Disparo de Carvajal que atrapa Akinfeev.

- 80' Cambio en España: Sale Diego Costa, entra Iago Aspas.

- 75' Iniesta perdió el balón en área rival.

- 73' Tiro de esquina para España. El rival despejó el balón.

- 70' Tarjeta amarilla para Zobnin tras cometer falta al rival.

- 70' Cambio en España: sale Nacho, entra Daniel Carvajal.

- 67' Cambio en España: Sale David Silva, entra Andrés Iniesta.

- 66' Cae Golovin en área española. No cobran falta.

- 65' Cambio en Rusia: Sale Dzyuba, entra Fedor Smolov.

- 64' Diego Costa quiso llegar al área rusa, pero cobraron posición adelantada.

- 63' Falta de Ramos contra Fernandes. Tiro libre para Rusia.

- 61' Cambio en Rusia: Entra Cherysev, sale Samedov.

- 60' Centro de Nacho a David Silva que termina en saque de arco.

- 58' ¡Isco quiso llegar al arco ruso! La pelota terminó en tiro de esquina para España.

- 58' Mano de Golovin. Tiro libre para España.

- 57' Tiro de esquina para Rusia

- 54' Tiro libre español, tras falta de Kutepov a Isco.

- 53' Sergio Busquets le pegó débil al balón. La defensa rusa despejó el balón.

- 51' Tiro libre ejecutado por Koke. Diego Costa cabecea el balón, pero sale por arriba del arco ruso.

- 47' ¡Toque de Jordi Alba al balón! Akinfeev atrapa la pelota.

- 45' Cambio en Rusia: sale Zhirkov, entra Vladimir Granat.

Empezó el segundo tiempo de España vs Rusia.

- 45' + 2' Final del primer tiempo. España empata 1-1 con Rusia.

#ESP sólo ha concedido cuatro penales a lo largo de la Copa Mundial.



2️⃣ en #Rusia2018

1️⃣ en 2002

1️⃣ en 1986. pic.twitter.com/gKLYxcvXgU — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 1 de julio de 2018

- 45' + 1' ¡Cabezazo de Costa que atrapa Akinfeev!

- 45' + 1' ¡Diego Costa que intentó con el balón y el arquero Akinfeev la despeja!

- 45' ¡Isco intentó patear el balón al arco! Un cabezazo del rival despejó el balón.

- 44' Supuesta falta de Samedov contra Jordi Alba.

41' ¡Goooooooooool de Rusia!

Artem Dzyuba, de penal, puso el empate 1-1.

- 40' ¡Penal para Rusia! Mano de Piqué tras cabezazo de Dzyuba.

- 39' Rusia intentó llegar al área española, pero el rival la manda a tiro de esquina.

- 36' ¡Golovin intentó rematar al arco, pero el balón salió desviado!

- 33' España maneja el partido con gran cantidad de pases. Rusia no puede tocar el balón.

- 30' Lateral ruso cerca del área española.

- 27' Tiro de esquina para Rusia después de que Busquets perdiera el balón.

- 25' Pase largo a Jordi Alba. El español no pudo atraparla.

- 24' Falta de Zobnin contra Isco.

- 22' Terrible falta e innecesaria de Ramos contra Dzyuba. Tiro libre para Rusia.

- 20' Rusia quiere llegar al área española, pero la defensa rival controla el balón.

- 16' Falta de Piqué contra el rival. El árbitro cobra saque de arco español.

- 14' Zobnin intentó patear el balón al arco, pero se fue por arriba del travesaño.

12' ¡Autogol de Rusia!

Sergei Ignashevich empujó a Sergio Ramos y metió el balón en su propio arco.

- 10' Falta de Zhirkov contra Nacho. Tiro libre peligroso para España.

- 10' Falta de Samedov al rival español.

- 8' Rusia quiso dar un susto al área española, pero la defensa ibérica despejó tranquilo el balón.

- 7' España manejó con pases la pelota en campo ruso, pero no pudo llegar al área rival.

- 4' Tiro de esquina para Rusia tras centro de Golovin despejado por Piqué.

Empezó el partido de España vs Rusia.

Alineaciones confirmadas

España: David De Gea, Gerard Piqué, Nacho Fernández, Sergio Ramos (c), Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Marco Asensio, Isco, Diego Costa, David Silva.

Rusia: Igor Akinfeev (c), Mario Fernandes, Ilja Kutepov, Sergei Ignashevich, Fedor Kudriashov, Daler Kuziaev, Roman Zobnin, Aleksandr Golovin, Yuri Zhirkov, Alexander Samedov, Artem Dzyuba.

La previa

España acabó primero en el Grupo B con una actuación irregular: empató con Portugal, Marruecos y solo le ganó a Irán apenas por 1 a 0. Los hinchas de la 'Furia Roja' esperan una mejor presentación ante los anfitriones del torneo.

"Tenemos claro el plan, lo que queremos, lo que es Rusia y lo que somos nosotros. El fútbol es un juego de errores y el que menos errores cometa pasará", explicó Fernando Hierro en conferencia de prensa.

Los rusos llegan sorpresivamente a esta etapa del Mundial pues venían de una mala racha de resultados durante los amistosos de preparación. En el Grupo A vencieron 5 a 0 a Arabia Saudita y superaron a Egipto por 3 a 1. Solo perdieron ante Uruguay.

Denis Cheryshev es el goleador de Rusia en el torneo y espera volver a seguir en racha ante los españoles. Los anfitriones repetirían el mismo once del partido ante Uruguay en la última fecha del Grupo A.

Alineaciones probables

España: De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Alba; Koke, Busquets, Silva, Iniesta, Isco y Diego Costa. DT: Fernando Hierro.

Rusia: Akinfeev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich; Zhirkov, Samedov, Gazinskiy, Golovin, Zobnin, Cheryshev y Dzyuba. DT: Stanislav Cherchesov

Horarios del España vs Rusia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el España vs Rusia?

Si quieres seguir en Internet el España vs Rusia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.